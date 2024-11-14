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應對川普…政院設專案小組 副院長鄭麗君主導

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰13日表示，為了增進台美經貿、國防、科技合作及人民交流，他已經請副院長鄭麗君主持專案小組會議。圖／路透社
行政院長卓榮泰13日表示，為了增進台美經貿、國防、科技合作及人民交流，他已經請副院長鄭麗君主持專案小組會議。圖／路透社

美國總統大選落幕，行政院長卓榮泰昨（13）日表示，為了增進台美經貿、國防、科技合作及人民交流，他已經請副院長鄭麗君主持專案小組會議，希望儘速提出比以往更積極有效的方案。

據了解，該專案小組是近期因應川普政府即將上任所提出的構想，目前正在規劃中，預計將請經濟部等部會盤點經貿合作等議題，也研擬未來台美合作模式。

賴總統昨日也在民進黨中常會中強調自己有信心，台美間長期以來的夥伴關係，將繼續扮演區域穩定基石。

台美關係建立在共享的價值理念之上，以及雙方對於全球安全與繁榮，追求共同的利益。

政院成立台美專案小組
政院成立台美專案小組

卓榮泰昨日與「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」見面，提到美國大選議題，他表示，相信美國將繼續扮演與過去一樣的重要角色，帶領所有民主國家對抗世界極權國家。

外界關注未來台美經貿、國防、科技合作及人民交流，卓榮泰表示，已請鄭麗君主持專案小組會議，希望在美國新政府交接後，儘速提出比以往更積極、有效的方案，持續與美國新政府做更多接觸。

卓榮泰說明，未來新的美國政權和平移轉後，新人事當然會有新模式，無論是經貿、科技等方面合作，行政院近期所設置的專案小組，將就台美之間未來如何加強雙邊科技、貿易，跟其他的各項合作，進行全面性研判。

卓榮泰並提到，台美21世紀貿易倡議目前已進入第二階段談判，也有相當多的包括勞動、農業、勞工等議題，持續在洽談，這些都包含在未來合作事項當中，政府會從這些方向逐步加強。

卓榮泰強調，台灣對全球經濟有不可取代的地位，更是世界民主供應鏈中不可或缺的一環，因此賴總統一再強調「政府對人民有責任，台灣對世界有責任」。對此，政府會持續在台灣打造優質投資、工作與發展環境，並提供安全穩定能源，讓台灣在晶圓、晶片及半導體製造等高科技產業持續向上發展。


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