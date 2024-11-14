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會見工總代表強調穩定供電 總統：未排除先進核能

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統13日與全國工業總會代表見面，強調政府會穩定供電，持續推動綠能及深度節能。圖／總統府提供
賴清德總統13日與全國工業總會代表見面，強調政府會穩定供電，持續推動綠能及深度節能。圖／總統府提供

賴清德總統昨（13）日與全國工業總會代表見面，強調政府會穩定供電，持續推動綠能及深度節能，他也提到，台灣沒有排除先進核能，只要這項能源技術發展到相當程度，安全無疑慮、能處理核廢料，大家可以來進行社會溝通。

工總理事長潘俊榮昨日當面呈遞2024年白皮書給賴總統，所提建言涵蓋少子女化議題、台版碳邊境調整機制（CBAM）、主權AI等，工總認同賴總統將產業及經濟排在第一位，以及兩岸穩定是和平的基礎。

賴總統指出，政府追求兩岸和平共榮，他上任後堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯、併吞；堅持中華民國台灣的前途由2,300萬人決定。

賴總統表示，只要秉持對等與尊嚴原則，台灣很樂意與中國進行各項交流合作。

賴總統提到，他在行政院長任內曾提到，兩岸有共同敵人，也有共同目標。共同敵人就是天災、地變及傳染病；共同目標就是要創造兩岸人民福祉，這個立場從他擔任立委、行政院長到現今都未曾改變。他接受國際媒體專訪時也強調，「一個安定的中國可以提供一個安全的台灣；一個繁榮的台灣可以帶動進步的中國，兩岸可以互相合作交流」。

談及能源政策，賴總統表示，政府一定會穩定供電，目前核三廠2號機進入歲休，此時並未提供核電，但備轉容量約達13%。

他表示，日前行政院長卓榮泰提到，台灣並沒有排除先進核能，只要這項能源技術發展到相當程度，安全沒有疑慮，能夠處理核廢料等問題，大家可以來進行社會溝通。

賴總統也說，行政院已宣布明年公務人員加薪3%，希望發揮帶頭作用，期待企業界特別是工總能夠帶頭幫員工加薪，讓人民分享經濟成長的果實，讓國家經濟更進一步發展。

核廢料 核能

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