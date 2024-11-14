央行關鍵報告…川普2.0 三大衝擊

美國前總統川普重返白宮對台帶來什麼影響？中央銀行總裁楊金龍今（14）日將赴立法院財委會報告，率先出爐的書面報告指出恐有三衝擊，包括全球經濟成長動能趨緩及通膨趨升、中國大陸經濟動能弱化、美國貨幣政策不確定性影響全球金融市場穩定，將透過多重管道影響台灣。

楊金龍認為，美中貿易爭端後，台灣對美國貿易順差大幅擴增，美國財政部檢視匯率操縱三項指標裡，台灣對美商品及服務貿易順差逾150億美元，及經常帳順差對GDP比率逾3%這兩項達標，遭美列匯率操縱觀察名單「恐成常態」。

至於台灣縮小對美國貿易順差做法，央行建議，可擴大對美採購能源、農產品及軍品等。

川普當選對台灣可能影響

立法院財委會今日邀請楊金龍、財政部部長莊翠雲、金管會主委彭金隆就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行報告並備質詢。楊金龍強調，美中競爭態勢不變，川普新貿易政策恐擴大全球貿易衝突與科技競爭，尤以關稅政策外溢影響最大。

楊金龍分析，美國未來採行新貿易政策可能透過多重管道影響台灣經濟金融前景，共有三大影響。

首先，全球經濟成長動能趨緩及通膨趨升。台灣出口、民間投資與經濟成長主要受全球景氣牽動，美國若對全球各國均提高關稅，並引發貿易摩擦，加劇全球供應鏈重組，將衝擊全球經濟成長及通膨發展。

楊金龍表示，若川普加強對中國大陸科技與貿易制裁，台灣廠商仍可能受惠於轉單效應，挹注台灣經濟與貿易成長，但受益程度仍有待觀察。另全球供應鏈再次移轉，恐推升企業生產成本，增添全球通膨壓力，而台灣生產所需的原物料多仰賴進口，應關注全球通膨可能走升的外溢影響。

其次是中國大陸經濟動能弱化。美國若對大陸加徵高額關稅，恐導致美中重啟新一輪貿易戰，進一步弱化大陸經濟動能。大陸是台灣最大出口市場，須關注大陸經濟動能趨緩對台灣出口之影響。

第三為美國貨幣政策不確定性。市場對美國貨幣政策動向預期改變，恐使國際資金流動頻繁，影響全球金融市場穩定。