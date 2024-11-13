工總提建言 少子女化、台版CBAM、主權AI入列

賴清德總統13日接見全國工業總會理監事，聽取產業界針對能源、科技、人才、環境政策等多方領域建言，工總理事長潘俊榮也呈遞工總2024年白皮書。針對少子女化問題，工總常務理事焦佑鈞表示，他的公司提供0至4歲育嬰補助等多項措施鼓勵婚育；在人工智慧方面則建議國科會擴充國網中心算力、採用雲端AI服務。工總副理事長侯傑騰也說，我國碳定價制度應全面考量對企業衝擊，呼籲政府盡早實施台版CBAM。

關於少子女化問題，工總常務理事、華邦電子（2344）董事長兼執行長焦佑鈞表示，他的公司從15年前就提供0至4歲的育嬰補助，也提供多項措施鼓勵婚育，「那這樣子想要生小孩，就不會碰到這個年紀太大的天然障礙」。

在碳費制度方面，工總副理事長、東和鋼鐵（2006）董事長侯傑騰指出，我國碳定價制度應全面考量對經濟、民生與企業成本的衝擊，石化、鋼鐵、面板和紡織等傳統產業的利潤率不足5%，課徵高額碳費將進一步加重經營壓力，甚至導致產業外移，影響勞工就業。陳進財也說，目前台灣碳費徵收未與台版CBAM同步，無法對進口的高碳排產品課稅，已經造成產業競爭不公，更無助達成淨零碳排目標，呼籲政府盡早實施台版CBAM。

針對人工智慧產業發展，焦佑鈞表示，面對人工智慧的大機會，資料中心及高速運算的運作過程需要消耗大量電力，台灣也應未雨綢繆。焦佑鈞也指出，國科會應優先考慮擴充國網中心的算力，以避免學校自行編列鉅額資本門經費購置AI設備，也建議採用雲端AI服務，避免重複投資與電力浪費。賴清德對此回應，為因應人工智慧時代，政府將設置台灣的資料中心（Data center），由於線上中文資料多來自中國大陸，台灣應運用自有的醫療或司法系統，建置台灣自己的主權AI。