接見磐石獎企業 卓榮泰：今年經濟成長率估達4%

行政院長卓榮泰今天接見國家磐石獎得獎企業致詞表示，過去8年台灣經濟在亞洲4小龍當中是穩定且領先，今年經濟成長率預估可以到達4%非常高，完全來自國內外產業界共同的努力。

卓榮泰下午接見第33屆國家磐石獎暨第26屆海外台商磐石獎得獎企業致詞表示，在中小微企業多元發展上，行政院成立經濟發展委員會，委員會中對於經濟的議題有3項分別是經濟創新、包容成長、均衡台灣，在創新經濟領域，希望持續帶動國家高科技。

在均衡台灣領域，會持續推動6大區域治理計畫，讓6個區域發展不同特色，全力讓台灣成為一個均衡的台灣；同時，全國也找出超過140項重要的地方基礎建設持續加強。

卓榮泰說，全國163萬家中小微型企業能夠發展，經濟才能全面發展，中小微企業能夠穩定，台灣的經濟才能夠穩定。

卓榮泰說，在前總統蔡英文領導下台灣經濟在亞洲4小龍當中經濟是穩定而且領先，過去8年平均達3.15%，今年經濟成長率預估可以到達4%非常高，完全來自國內外產業界共同的努力。

卓榮泰提到，台灣很多隱形冠軍，政府要幫大家現形，現形不只是對企業的肯定而是用這個模式以大帶小，帶動更多產業走向發展時代。