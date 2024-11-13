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接見磐石獎企業 卓榮泰：今年經濟成長率估達4%

中央社／ 台北13日電
行政院長卓榮泰13日接見第33屆國家磐石獎暨第26屆海外台商磐石獎得獎企業時表示，中小微企業多元發展，台灣經濟才能穩定，經濟部會持續推動數位轉型、人力培訓，盼台灣年輕世代赴海外學習、回來貢獻。（中央社）
行政院長卓榮泰13日接見第33屆國家磐石獎暨第26屆海外台商磐石獎得獎企業時表示，中小微企業多元發展，台灣經濟才能穩定，經濟部會持續推動數位轉型、人力培訓，盼台灣年輕世代赴海外學習、回來貢獻。（中央社）

行政院長卓榮泰今天接見國家磐石獎得獎企業致詞表示，過去8年台灣經濟在亞洲4小龍當中是穩定且領先，今年經濟成長率預估可以到達4%非常高，完全來自國內外產業界共同的努力。

卓榮泰下午接見第33屆國家磐石獎暨第26屆海外台商磐石獎得獎企業致詞表示，在中小微企業多元發展上，行政院成立經濟發展委員會，委員會中對於經濟的議題有3項分別是經濟創新、包容成長、均衡台灣，在創新經濟領域，希望持續帶動國家高科技。

在均衡台灣領域，會持續推動6大區域治理計畫，讓6個區域發展不同特色，全力讓台灣成為一個均衡的台灣；同時，全國也找出超過140項重要的地方基礎建設持續加強。

卓榮泰說，全國163萬家中小微型企業能夠發展，經濟才能全面發展，中小微企業能夠穩定，台灣的經濟才能夠穩定。

卓榮泰說，在前總統蔡英文領導下台灣經濟在亞洲4小龍當中經濟是穩定而且領先，過去8年平均達3.15%，今年經濟成長率預估可以到達4%非常高，完全來自國內外產業界共同的努力。

卓榮泰提到，台灣很多隱形冠軍，政府要幫大家現形，現形不只是對企業的肯定而是用這個模式以大帶小，帶動更多產業走向發展時代。

行政院長卓榮泰（前右）13日下午接見第33屆國家磐石獎暨第26屆海外台商磐石獎得獎企業代表，逐一向眾人握手致意。（中央社） 中
行政院長卓榮泰（前右）13日下午接見第33屆國家磐石獎暨第26屆海外台商磐石獎得獎企業代表，逐一向眾人握手致意。（中央社） 中

卓榮泰 成長率 經濟發展

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