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賴總統有信心 台美將繼續追求共同經濟繁榮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民主進步黨13日召開第二十一屆第十三次中常會，會中邀請美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元，以「2025國際情勢展望及分析」為題進行專案報告，賴總統指出，他有信心，台灣和美國之間長期以來的夥伴關係，將繼續扮演區域穩定的基石。台美關係建立在共享的價值理念之上，以及雙方對於全球安全與繁榮，追求共同的利益。

賴總統表示，自己已經在第一時間，誠摯恭喜美國正、副總統當選人川普和范斯；同時也感謝拜登政府任內對台灣的堅定支持。過去八年多來，歷經美國政府不同政黨執政，台美關係穩健增強，美國對台灣持續展現跨黨派支持。台灣企業對美國的投資及貿易，也更加蓬勃發展。相信未來，台灣和美國會在全球產業供應鏈，進行更緊密的互惠合作，也在安全、經貿、科技、文化等領域，持續深化夥伴關係，為雙方人民帶來更大的經濟繁榮。

賴總統也強調自己有信心，台灣和美國之間長期以來的夥伴關係，將繼續扮演區域穩定的基石。台美關係建立在共享的價值理念之上，以及雙方對於全球安全與繁榮，追求共同的利益。

賴總統說，他也期待，在台美夥伴關係堅實的基礎上，透過雙方加強合作，不僅為彼此人民創造福祉，也促進印太區域及全球的和平穩定與繁榮發展做出貢獻。再次感謝葉耀元教授精彩演講。

川普 拜登 美國

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