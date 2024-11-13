賴總統承諾「政府會穩定供電」 提出對策解決缺工問題

賴清德總統13日下午接見「中華民國全國工業總會」，肯定工總是全國產業龍頭，也是政府和產業重要溝通橋梁，對台灣經濟發展貢獻良多。並指出，政府追求兩岸和平共榮；在能源政策上，一定會穩定供電，持續推動綠能發展及深度節能；也會提出更完整對策，期解決業界缺工問題。希望工總與政府合作落實低碳工作，共同因應氣候變遷。

賴總統致詞時表示，今年5月他與工總朋友見面，是在潘俊榮理事長當選後第一場理監事聯席會議，今天很高興能與大家進一步交流。工總是全國產業龍頭，也是政府和產業重要溝通橋梁，感謝工總連續17年針對各項議題和政策發表白皮書，工總的建議是政府施政重要參考，對台灣經濟發展貢獻良多。他代表國人表達由衷感激。

賴總統指出，政府追求兩岸和平共榮。他上任之後，堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯、併吞；堅持中華民國台灣的前途，由兩千三百萬人決定。只要秉持對等與尊嚴的原則，台灣很樂意與中國進行各項交流合作。

賴總統提到，他在行政院長任內曾提到，兩岸有共同敵人，也有共同目標。共同敵人就是天災、地變及傳染病；共同目標就是要創造兩岸人民福祉，這個立場從他擔任立法委員、行政院長到現今都未曾改變。他接受國際媒體專訪時也強調，「一個安定的中國可以提供一個安全的台灣；一個繁榮的台灣可以帶動進步的中國，兩岸可以互相合作交流」。

談及政府能源政策，賴總統表示，政府一定會穩定供電。目前核三廠二號機進入歲休，此時並未提供核電，但我們的備轉容量約達13%。我們也要持續推動綠能發展，包括太陽能、光電、風力、地熱、水力發電等。日前行政院卓榮泰院長提到，台灣並沒有排除先進核能，只要這項能源技術發展到相當程度，安全沒有疑慮，能夠處理核廢料等問題，大家可以來進行社會溝通。

賴總統指出，現今工商業界對人力需求殷切，政府也將這項議題列為重要推動事項，近來行政院相關部會將提出更完整對策，期解決目前各界所遇到不同程度的缺工問題，讓台灣經濟持續發展。

賴總統表示，為了因應氣候變遷，以及國際社會對低碳制度的要求，他在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，經濟部也推動深度節能，協助企業改善生產流程與設備。希望工總朋友與政府合作，一起在台灣落實低碳工作。

賴總統指出，為了因應少子女化的問題，他上任後推動「0到6歲國家一起養2.0」政策，今年所編列預算超過1,100億元。有關0到2歲政府托育補助部分，如果是保母帶，第一胎提高補助到1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。2到6歲若念公立幼兒園，家長1個月只要負擔1,000元；非營利幼兒園1個月只負擔2,000元；準公共化幼兒園1個月只負擔3,000元，剩下的費用都是由政府補助。期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，讓員工安心上班，不僅可以凝聚員工向心力，更可協助政府落實照顧0到6歲的小朋友。

賴總統提到，行政院已宣布明年公務人員加薪3%，就是希望能夠做帶頭的作用，至盼企業界特別是工總能夠帶頭幫員工加薪，讓人民分享經濟成長的果實，讓國家經濟更進一步發展。

理事長潘俊榮致詞時，首先感謝總統撥冗接見，以及對工總的認同與肯定。並提到，工總成立十大產業專案小組，希望可以促進產業轉型，並與總統所提「五大信賴產業」結合，協助台灣經濟發展。

潘俊榮說，工總相當認同賴總統將產業及經濟訴求排在第一位，以及兩岸穩定是和平的基礎的原則，未來工總也將持續協助政府打拚，希望可以對國家有所貢獻。隨後，向總統呈遞工總2024年白皮書。