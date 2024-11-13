川普牽動金融市場 財部：強化公股金融機構營運韌性

財政部長莊翠雲14日將赴立院就美國新任總統川普貿易政策對台影響與對策進行專題報告。財政部在報告中指出將以提供企業租稅優惠、引導資金投入公共建設、續推洽簽台美避免雙重課稅協定、提供優質通關環境，以及強化公股金融機構營運韌性五大方向提升企業競爭力因應。

立院財委會14日邀請財經部會就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告。莊翠雲報告指出，川普在選舉期間提出課徵基本關稅，及進一步提高不公平貿易國家關稅稅率等，須視其明年1月20日就職後，相關經貿政見如何落實及推動期程。

報告指出，我國為出口導向國家，深受全球經濟情勢變動影響，為促進經濟穩定成長，提升企業競爭力，並優化經貿環境，財政部持續推動相關措施如下：

(一)提供企業租稅優惠

為優化產業結構及協助企業升級轉型，本部與目的事業主管機關於產業創新條例等法規，就資金面、人才面及技術面提供多項功能別租稅優惠如研究發展支出投資抵減、未分配盈餘進行實質投資免加徵5%營利事業所得稅等，另提供智慧機械與第五代行動通訊（5G）系統與資通安全投資抵減、前瞻創新研發投資抵減及先進製程設備投資抵減租稅優惠，強化我國關鍵產業核心地位，提升我國產業競爭優勢。

(二)引導資金投入公共建設

成立院級跨部會投資建設推動平台，透過促參機制，以創新促參提案方式，積極引導資金投入公共建設，讓資金運用更具彈性，公共建設推動更為快速，蓄積我國經濟成長能量。

(三)持續推動洽簽台美避免雙重課稅協定

台美簽署避免雙重課稅協定，可降低雙方企業在對方國從事經貿活動營業成本，創造更多投資及貿易機會。雙方財政部將於近期就台美租稅協定相關議題展開討論，以確認互惠減免稅待遇，本部與外交部等將持續與美國行政部門及國會合作，解決台美雙重課稅問題。

(四)提供優質通關環境

推動海關數位轉型及規劃新一代通關系統服務架構，建構優質通關環境，提供出口貨物便捷通關服務，降低貿易成本，俾利跨國貿易發展，強化我國經貿競爭力。

(五)強化公股金融機構營運韌性

面對國際金融市場不確定性與地緣政治風險，本部督導公股金融事業拓展核心業務動能，支持實體經濟發展資金需求，優化多元獲利引擎，並落實風險控管，以強化營運韌性及提升經營綜效。