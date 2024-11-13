零售業維護個資安全適用對象擴大十倍 UNIQLO、NET入列

經濟部13日修正發布《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》，擴大適用對象，原本適用對象僅限「綜合商品零售業」，現在擴大至「零售業」，資本額1000萬以上，且有招募會員或可取得交易對象個資的業者，皆納入規範，初估有6800家企業受影響，家數是目前10倍之多。

經濟部表示，面對日益多元的零售服務發展，零售業者蒐集、處理或利用消費者或客戶的個人資料的情形也愈來愈多，業者必須擔負起保護個人資料安全的責任。

為強化業者落實對個人資料的保護，經濟部已於112年8月1日公布施行《綜合商品零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》，相關業者有690家，已依照規定完成制定個人資料檔案安全維護計畫，商業署今年已抽查12家，都有做到個資安全規定。

今年則擴大適用對象，專責特定商品的零售業者，在營業上也會接觸並保有大量消費者個資，因此擴大適用範圍，除原本「綜合商品零售業」外，屬於零售業別、資本額達1000萬元以上，且有招募會員或可取得交易對象個資的業者，皆納入規範，法案名稱也修正為《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》。

修正前適用業者有690家，修正後新增6800家業者適用，新辦法15日生效，從13日發布日算起6個月內，受規範業者必須訂定個人資料檔案安全維護計畫，業者對於個人資料有加密、備份必要時，或傳輸個人資料時，及以資通系統直接或間接蒐集、處理或利用個人資料時，應實施資料安全管理措施。商業署舉例，新納入個資安全維護計畫的商店，包括UNIQLO、NET等。

商業署副署長劉雅娟表示，並不是沒有納入《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》對象，就不必遵守個資保護，受其他中央目的事業主管機關主管、經特許、許可或受專門管理法令規範，或僅以網路方式經營、由網路零售拓展實體通路，如中藥零售業、化妝品零售業、西藥零售業、多層次傳銷業、農業販賣業、醫療器材零售業等，則應適用各自的目的事業主管機關訂定的個資安維辦法，對於業者一樣有個資安全的要求。

《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》對於資安及人員管理有3項措施，包括傳輸個資、加密、備份等，都要採取適當的安全措施，根據市場行情，企業每年可能負擔1、2百萬元的資訊安全系統維護成本。經濟部預計6個月後，研擬抽查頻率，若企業對於個資維護不符規定，第一次開罰2萬元至200萬元，第二次開罰金額提高至15萬元至1500萬元。