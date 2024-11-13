快訊

波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

12強Live／陳晨威滿貫砲、陳傑憲加碼兩分砲 二局下中華隊6：0領先南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

零售業維護個資安全適用對象擴大十倍 UNIQLO、NET入列

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
修正後新增6800家業者適用，新辦法15日生效，從13日發布日算起6個月內，受規範業者必須訂定個人資料檔案安全維護計畫。商業署舉例，新納入個資安全維護計畫的商店，包括UNIQLO、NET等。圖為UNIQLO高雄巨蛋門市。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
修正後新增6800家業者適用，新辦法15日生效，從13日發布日算起6個月內，受規範業者必須訂定個人資料檔案安全維護計畫。商業署舉例，新納入個資安全維護計畫的商店，包括UNIQLO、NET等。圖為UNIQLO高雄巨蛋門市。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影

經濟部13日修正發布《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》，擴大適用對象，原本適用對象僅限「綜合商品零售業」，現在擴大至「零售業」，資本額1000萬以上，且有招募會員或可取得交易對象個資的業者，皆納入規範，初估有6800家企業受影響，家數是目前10倍之多。

經濟部表示，面對日益多元的零售服務發展，零售業者蒐集、處理或利用消費者或客戶的個人資料的情形也愈來愈多，業者必須擔負起保護個人資料安全的責任。

為強化業者落實對個人資料的保護，經濟部已於112年8月1日公布施行《綜合商品零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》，相關業者有690家，已依照規定完成制定個人資料檔案安全維護計畫，商業署今年已抽查12家，都有做到個資安全規定。

今年則擴大適用對象，專責特定商品的零售業者，在營業上也會接觸並保有大量消費者個資，因此擴大適用範圍，除原本「綜合商品零售業」外，屬於零售業別、資本額達1000萬元以上，且有招募會員或可取得交易對象個資的業者，皆納入規範，法案名稱也修正為《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》。

修正前適用業者有690家，修正後新增6800家業者適用，新辦法15日生效，從13日發布日算起6個月內，受規範業者必須訂定個人資料檔案安全維護計畫，業者對於個人資料有加密、備份必要時，或傳輸個人資料時，及以資通系統直接或間接蒐集、處理或利用個人資料時，應實施資料安全管理措施。商業署舉例，新納入個資安全維護計畫的商店，包括UNIQLONET等。

商業署副署長劉雅娟表示，並不是沒有納入《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》對象，就不必遵守個資保護，受其他中央目的事業主管機關主管、經特許、許可或受專門管理法令規範，或僅以網路方式經營、由網路零售拓展實體通路，如中藥零售業、化妝品零售業、西藥零售業、多層次傳銷業、農業販賣業、醫療器材零售業等，則應適用各自的目的事業主管機關訂定的個資安維辦法，對於業者一樣有個資安全的要求。

《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》對於資安及人員管理有3項措施，包括傳輸個資、加密、備份等，都要採取適當的安全措施，根據市場行情，企業每年可能負擔1、2百萬元的資訊安全系統維護成本。經濟部預計6個月後，研擬抽查頻率，若企業對於個資維護不符規定，第一次開罰2萬元至200萬元，第二次開罰金額提高至15萬元至1500萬元。

NET UNIQLO 經濟部 資安 零售業

延伸閱讀

零售業個資維護擴大納管 NET、UNIQLO等約6,800家業者納入

彰化北斗戶政文物展 保甲事務所百年檔案首度公開

疑違法查通緝犯個資培養線民 竹市偵查隊小隊長遭押

影／綠委揭淘寶「養套殺」策略 破壞市場秩序與經濟

相關新聞

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

川普重回美國白宮，金融市場擔憂影響護國神山台積電（2330），台股近兩日重挫。提前曝光的金管會13日前往財委會的報告內容...

川普當選後對台造成哪些影響？ 央行首份關鍵報告出爐

中央銀行總裁楊金龍將於14日赴立法院財委會報告，在甫出爐的書面資料裡，楊金龍表示，未來台灣觸及美方前兩項檢視標準而被列為...

川普牽動金融市場 財部：強化公股金融機構營運韌性

財政部長莊翠雲14日將赴立院就美國新任總統川普貿易政策對台影響與對策進行專題報告。財政部在報告中指出將以提供企業租稅優惠...

零售業維護個資安全適用對象擴大十倍 UNIQLO、NET入列

經濟部13日修正發布《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》，擴大適用對象，原本適用對象僅限「綜合商品零售業」，現在擴大至...

新青安2026年7月截止後不補貼 房仲：申辦誘因減低

內政部國土管理署表示，新青安利率補貼部分，在2026年7月截止後不再補貼，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新青安...

勞團質疑「政府帶頭加薪」淪空話 卓榮泰盼最低工資能持續攀升

針對勞團質疑「政府帶頭加薪」淪空話，行政院長卓榮泰13日表示，目前經過討論後，目前當然還是會希望能持續調高最低工資，也會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。