零售業個資維護擴大納管 NET、UNIQLO等約6,800家業者納入

經濟部13日修正發布「零售業個人資料檔案安全維護管理辦法」，從原本僅要求大型百貨等綜合零售業者，擴大至專責特定商品之零售業，包括連鎖服飾、文具書店、鞋類、電器、資訊等資本額1,000萬元以上者，也須於六個月內訂定個資安全維護計畫，若未依規定辦理或改善，最重可罰1,500萬元。

經濟部上述修正舉措影響所及，包括如連鎖服飾店NET、UNIQLO、全國電子（6281）等專賣店，約有6,800多家業者將在這一波被納管。

經濟部13日修正發布「零售業個人資料檔案安全維護管理辦法」，由原本僅適用大型綜合零售業，擴大適用至大型專責特定商品之零售業，3日後生效，業者須於2025年5月12日前完成個資安全維護計畫，違者將開罰。

商業發展署官員說明，這次發布修正案將擴大到專責特定商品之零售業，包括布疋服飾、家庭器具及用品、文教育樂用品、資訊及通訊設備、家電用品、汽機車零組件用品等資本額1,000萬元以上、且有招募會員或可取得交易對象個資的零售業，這次同樣給予六個月緩衝期，須訂定個人資料檔案安全維護計畫。

六個月後經濟部將主動查核，若業者提不出個資安全維護計畫或違反安全維護管理辦法，可處2萬至200萬元罰鍰，若限期未改善或情節重大，將處15萬元至1,500萬元罰鍰；屆期未改正者，採按次處罰。

商業發展署官員還提到，另受其他中央目的事業主管機關主管、經特許、許可或受專門管理法令規範，或僅以網路方式經營、由網路零售拓展實體通路，如中藥零售業、化妝品零售業、西藥零售業、多層次傳銷業、農業販賣業、醫療器材零售業等，則應適用其目的事業主管機關訂定之個資安維辦法，不適用本辦法。

此外，為協助業者盡早瞭解新法規內容，商業發展署也將辦理相關宣導說明，協助業者提升個資保護能力，2024年11月14日下午於集思台中新烏日會議中心富蘭克林廳（台中市烏日區高鐵東一路26號4樓）舉辦「零售業個資保護及資訊安全教育講習」（可現場報名）；2024年12月6日下午於高雄軟體園區會議中心中庭交誼廳（高雄市前鎮區復興四路12號A棟）舉辦「零售業個資保護及資訊安全教育講習」（報名網址：https://stli.iii.org.tw/news-event-applyform.aspx?no=16&d=1304&t=N）。