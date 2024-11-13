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新青安2026年7月截止後不補貼 房仲：申辦誘因減低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
內政部國土管理署表示，新青安利率補貼部分，在2026年7月截止後不再補貼。房市示意圖。記者游智文／攝影
內政部國土管理署表示，新青安利率補貼部分，在2026年7月截止後不再補貼。房市示意圖。記者游智文／攝影

內政部國土管理署表示，新青安利率補貼部分，在2026年7月截止後不再補貼，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新青安的利率補貼縮水，加上貸款期間僅限自住不能出租，對消費者而言，申辦的誘因將降低，若內政部的補貼告終後，官方沒有再推出其他加碼優惠，則新青安申辦件數恐明顯縮水。

國土署署長吳欣修13日到立法院內政委員會備詢，立委質疑新青安政策造成交易量大增、房貸額度大增、投資客申貸轉租等許多問題，抵銷政府過去平抑房價努力，且近年補貼經費負擔不小，今年已到15.83億，明年更暴增編列45.96億元。

吳欣修表示，明年編列的預算，是經過財政部提供數字，依照規定編列。新青案政策執行到2026年7月就全部截止，後面不會再有增加。

陳定中表示，新青安的利率補貼，主要由內政部住宅基金及公股行庫支應，其中住宅基金補貼1.5碼，公股行庫減收0.5碼，合計利率補貼共2碼。

他表示，目前僅內政部表態住宅基金補貼將於2026年期滿後落日，但公股行庫的減碼措施是否跟進仍未知，若公股行庫的減碼措施持續，則新青安的利率條件依然較市面商業方案優惠。

不過新青安的利率補貼縮水，加上貸款期間僅限自住不能出租，對消費者而言，申辦的誘因將降低，若內政部的補貼告終後，官方沒有再推出其他加碼優惠，新青安申辦件數恐明顯縮水。

內政部 公股行庫 房價 房貸

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