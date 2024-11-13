川普當選後對台造成哪些影響？ 央行首份關鍵報告出爐

中央銀行總裁楊金龍將於14日赴立法院財委會報告，在甫出爐的書面資料裡，楊金龍表示，未來台灣觸及美方前兩項檢視標準而被列為匯率操縱國觀察名單，恐成常態外；美國未來採行新貿易政策可能透過多重管道影響台灣經濟金融前景，包括：全球經濟成長動能趨緩及全球通膨趨升、中國大陸經濟動能弱化、美國貨幣政策不確定性等三大影響。

立法院財委會明天邀請楊金龍、財政部部長莊翠雲、金管會主委彭金隆就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告，並備質詢，同時也將審查中央銀行股息紅利繳庫等預算。

對於美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策，楊金龍強調，第一，美中競爭態勢不變，川普新貿易政策恐擴大全球貿易衝突與科技競爭，尤以關稅政策外溢影響最大。

楊金龍指出，美國新任總統川普主要經貿政見若逐步實施，將對美國、中國大陸及全球經濟帶來顯著影響。

在貿易方面，倘若未來美國對中國大陸加徵60%關稅，可能重啟新一輪美中貿易戰，而對進口品全面提高關稅政策，恐將引發各國貿易爭端與貿易報復措施，加劇全球保護主義，增添全球供應鏈調整壓力，以及降低全球經濟與貿易成長率。

財政方面，美國減稅政策短期內或將有助於促進消費和投資，惟長期可能進一步擴大美國財政赤字，增加財政壓力。

移民政策方面，可能縮限美國勞動供給成長動能，增添薪資與物價上漲壓力。

產業政策方面，可能使傳統化石能源、美國本土高科技廠商以及銀行業受益，惟壓抑綠色能源投資。

展望未來，川普新政策的落實仍具不確定性，且對全球與美國經濟之影響仍有待評估。

IMF假設，若美國對包含中國大陸在內之所有貿易對手國進口品加徵10%關稅，所有貿易對手國亦對美國進口品加徵10%關稅因應，關稅增加直接影響全球約1/4的商品貿易，貿易不確定性將大幅上升，對未來數年全球經濟造成持續性的損失，估計2025年全球經濟成長率將降低0.3個百分點，2026年及2027年將分別降低0.5及0.6個百分點。

楊金龍表示，隨市場對川普新政策之預期，近期全球金融市場大幅波動；今年10月以來，隨市場預期川普勝選機率上揚，美國之經貿政策不確定性增加，金融市場大幅波動。

債市方面，市場擔憂大選後美國財政赤字將持續上升，恐加速財政惡化程度，以及川普就職後，若關稅提高與移民政策改變，可能再推升通膨。本年11月11日與9月底相較，美國10年期公債殖利率上升0.52個百分點。

匯市方面，本年10月初以來，市場預期川普勝選機率上揚，以及其主張對其他國家加徵高額關稅政策可能對其他貨幣形成貶值壓力，間接推升美元，帶動美元指數走升，11月11日與9月底相較，美元指數上漲4.73%。新台幣匯率相對穩定，11月11日與9月底相較，新台幣對美元貶值1.86%，為主要貨幣對美元貶值幅度最小。股市部分，美國大選前後，全球金融市場波動劇烈。惟台股基本面穩健，表現較佳，11月11日與9月底相較，台股上漲5.87%。

楊金龍分析，美國未來採行新貿易政策可能透過多重管道影響台灣經濟金融前景，共有三大影響。

第一是全球經濟成長動能趨緩及全球通膨趨升之影響；台灣出口、民間投資與經濟成長主要受全球景氣牽動，美國若對全球各國均提高關稅，並引發全球貿易摩擦，加劇全球供應鏈重組，將衝擊全球經濟成長及通膨發展。

在全球經貿版圖重塑過程中，隨台灣廠商改變全球布局，可能直接影響明年以後的台灣出口成長動能，以及未來廠商在國內投資意願，進而制約台灣未來經濟成長力道。另一方面，若川普總統當選人加強對中國大陸科技與貿易制裁，台灣廠商仍可能受惠於轉單效應，挹注台灣經濟與貿易成長，惟受益程度仍有待觀察。

此外，全球供應鏈再次移轉，恐推升企業生產成本，增添全球通膨壓力，而台灣生產所需的原物料多仰賴進口，宜關注全球通膨可能走升之外溢影響。

其次，中國大陸經濟動能弱化之影響：美國若對中國大陸加徵高額關稅，恐導致美中重啟新一輪貿易戰，進一步弱化中國大陸經濟動能。近年我國對中國大陸出超雖縮減，惟中國大陸仍為台灣之最大出口市場，須關注中國大陸經濟動能趨緩對台灣出口之影響；此外，中國大陸產能過剩問題嚴峻，台灣須審慎因應中國大陸可能低價傾銷的風險。

第三為美國貨幣政策不確定性之影響：在美國新貿易政策可能推升美國通膨壓力，並減緩其經濟成長下，Fed貨幣政策將具高度不確定性。隨市場對美國貨幣政策動向之預期改變，恐使國際資金流動頻繁，影響全球金融市場穩定。

楊金龍表示，美國新貿易政策走向將影響台灣經貿成長動能，央行將持續關注美國重大政策之施行，逐季調整經濟成長與通膨展望，並採取妥適貨幣政策因應。

目前央行維持本年9月理事會會議對本年及明年台灣經濟成長率與通膨之預測值。川普總統當選人於明年1月20日才正式上任，並不影響央行對於本年台灣經濟與通膨之展望，本年台灣經濟成長率與通膨率預測值分別為3.82%與2.16%。另外，美國新政府尚未正式提出貿易與科技等政策，政見落實程度仍屬未知；央行將持續關注未來美國政策走向，目前對明年台灣經濟與通膨展望仍維持本年9月理事會會議看法，明年台灣經濟成長率與通膨率預測值分別為3.08%與1.89%。