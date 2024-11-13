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勞團質疑「政府帶頭加薪」淪空話 卓榮泰盼最低工資能持續攀升

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
卓榮泰說，政府更要做帶頭的作用，所以對於中央政府所約用（約聘、約僱）的人員，以及在（勞務）承攬契約合作的人員，以及勞務採購的人員，都要求明年能夠達到最低工資的1.1倍，就是加10%。情境示意圖。圖／聯合報系資料照片
卓榮泰說，政府更要做帶頭的作用，所以對於中央政府所約用（約聘、約僱）的人員，以及在（勞務）承攬契約合作的人員，以及勞務採購的人員，都要求明年能夠達到最低工資的1.1倍，就是加10%。情境示意圖。圖／聯合報系資料照片

針對勞團質疑「政府帶頭加薪」淪空話，行政院長卓榮泰13日表示，目前經過討論後，目前當然還是會希望能持續調高最低工資，也會要求政府帶頭，因此在明年也開始會進行要求要達到最低工資的1.1倍，就是加10%，此外也將修《就業服務法》將薪資揭露的最低由4萬元調整到5萬元，增加薪資的透明度。

對於低薪問題如何處理，行政院先前已提出多項方案，不過卻遭勞團質疑，政府帶頭加薪變成空話，應該要調整起薪到4萬。對此，卓榮泰說，之前經過整個討論之後，審議工作把最低工資調整起來，這是連續幾年都做這樣的調整。28,590元是未來的最低工資，當然希望能夠持續地往上來攀升，除了政府在明年對軍公教人員加薪之外，也希望民間企業也能夠同步地來加薪。

卓榮泰說，政府更要做帶頭的作用，所以對於中央政府所約用（約聘、約僱）的人員，以及在（勞務）承攬契約合作的人員，以及勞務採購的人員，都要求明年能夠達到最低工資的1.1倍，就是加10%。

同時，卓榮泰也提到，希望民間至少要往這個方向來做更多的努力；在《就業服務法》裡面，也希望能夠調整，將薪資揭露的最低由4萬元調整到5萬元，增加薪資的透明度，以利於人力的市場互相做有利的溝通。

此外，對於上市櫃公司，卓榮泰說，希望它也能夠將公司的盈餘分配給員工，同時它能夠達到更高的薪資，是否有這樣的能力跟做法，也列為未來審核的一個標準當中。種種的做法是希望由政府帶頭、民間響應，那麼能夠達到勞資和諧，一方面照顧勞工的權益，一方面也讓產業能夠有持續競爭跟發展的能力。

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