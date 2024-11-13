卓揆：政院組專案小組研提方案 強化台美各項合作

行政院長卓榮泰13日接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」時表示，為增進台美經貿、國防、科技合作及人民交流，他已請副院長鄭麗君主持專案小組會議，希望盡速提出比以往更積極有效的方案。同時，台灣會承擔更多保護自己的責任，與全世界更多民主陣營國家站在一起，共謀印太地區穩定與和平發展。

卓榮泰致詞時指出，今(2024)年1月13日我國總統大選結果出爐，可謂2024年民主國家第一場民主的勝利，在場許多參訪團團員都是他在總統大選期間並肩作戰的好朋友，共同堅守保護台灣這塊土地的信念，捍衛台灣主權與國家安全。而日前美國總統大選也順利結束，相信美國將會繼續扮演與過去一樣的重要角色，帶領所有民主國家對抗世界極權國家。

卓榮泰表示，面對台灣海峽另一端持續不斷對台灣威脅的政權，「台灣必須讓世界看到，我們有能力，也有決心承擔更多保護自己的責任，同時亦會善盡國際責任，與全世界更多民主陣營國家站在一起，共謀印太地區穩定與和平發展」。他並強調，台灣對全球經濟有不可取代的地位，更是世界民主供應鏈中不可或缺的一環，因此賴清德總統一再強調「政府對人民有責任，台灣對世界有責任」。對此，政府會持續在台灣打造優質的投資、工作與發展環境，並提供安全穩定的能源，讓台灣在晶圓、晶片及半導體製造等高科技產業持續向上發展。

卓榮泰進一步說，政府也會積極培育人才，吸引全世界優秀青年前來台灣，除協助來台設廠的全球大企業外，亦促進國內產業與世界接軌，同步前進。此外，教育部正規劃「青年百億海外圓夢基金計畫」，希望鼓勵國內優秀青年赴海外實現人生目標，並學習未來多元及重要產業，回國貢獻所長，達到「國家幫青年圓夢，青年為國家圓夢」目標。卓院長也請所有旅居海外的鄉親屆時給予這些青年學子支持與協助，讓他們感受到溫暖，能夠學成歸國繼續打拚。

卓榮泰強調，「強化治安」及「經濟發展」是政府兩大施政主軸，其中在經濟發展部分，行政院於今年7月18日召開首場「行政院經濟發展委員會」會議，後續也陸續召開多次相關會議，希望在未來6年打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，吸引更多資金投入國家重要政策與戰略目標，大幅提高台灣競爭力。至於未來台美經貿、國防、科技合作及人民交流等部分，他已請鄭麗君主持專案小組會議，希望在美國新政府交接後，盡速提出比以往更積極有效的方案，持續與美國新政府做更多接觸。

最後，卓榮泰表示，各位參訪團團員長年旅居海外，最能體認台灣對世界的重要性，同時也持續在僑居地發揮影響力，為台灣發聲，宣揚台灣的進步，增進僑居國對台灣的重視。他並強調，行政團隊會持續走向對的道路，以更積極的態度，保護台灣的安全，不負人民所託，讓台灣人民與全世界民主陣營繼續與台灣站在一起。

隨後，團長陳桂鈴致詞時表示，此次為「全美台灣同鄉會返台參訪團」首次前來行政院，希望給卓榮泰支持與鼓勵，相信在卓榮泰領導下，國家一定會繁榮昌盛、健康安泰，台灣的未來也會愈來愈好。而他們身為台灣的海外民間大使，會努力在海外打拚，持續協助推廣相關政策，做台灣的後盾，讓台灣走入世界的舞台。