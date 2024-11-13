台美經貿新方向 卓揆：已成立專案小組研議各合作方向

對於近期台美經貿國防新模式問題，行政院長卓榮泰13日指出，接下來美國政權和平移轉後，當然會有新人事、新模式，無論從經貿、科技的合作跟所有其他合作的方面，已請副院長鄭麗君成立專案小組，就台美之間未來如何加強雙邊科技、貿易，跟其他的各項合作，進行一些全面性的研判。

美國總統當選人川普即將再度入主白宮，但近期外界就對於先前川普所說的要向台灣收取保護費一事討論熱烈，尤其是傳出台灣已準備好預算要向美方購買更多軍購，繳交「保護費」，對此一說，雖總統府及國防部都已否認，不過卓榮泰13日則提到為增進台美經貿、國防、科技合作及人民交流，他已請鄭麗君主持專案小組會議，希望盡速提出比以往更積極有效的方案。

卓榮泰表示，除了要再次恭喜川普跟范斯外，期待未來在現在的基礎上，繼續發展台美之間的關係，那麼也對於未來新的總統能夠繼續帶領民主夥伴國家持續的進步；也感謝美國總統在過去這麼多年時間以來，對台美關係所有的付出。

卓榮泰說，未來新的美國政權的和平移轉之後，新的人事當然會有新的模式，無論從經貿、科技的合作跟所有其他合作的方面，一定在這種新的國際形勢跟未來局勢的發展底下，他已經請鄭麗君直接設立一個專案小組，那麼就台美之間未來如何加強雙邊科技、貿易，跟其他的各項合作，進行一些全面性的研判。

同時，有關台美21世紀貿易倡議，卓榮泰說，現在已經進入第二階段（談判），也有相當多的包括勞動、農業、勞工等等也持續在談當中，所以這個都是整體在未來合作的各種事項之一，會從這個方向來逐步加強。