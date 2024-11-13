勞發署員工疑遭職場霸凌輕生 勞動部啟動匿名問卷訪查
勞動部13日表示，針對勞動力發展署北基宜花金馬分署是否有職場霸凌一案，為釐清事實真相，勞動部已由政務次長許傳盛邀集專家及員工代表等，組成調查小組啟動調查，除進行同仁訪談外，並於13日普發問卷，採匿名方式進行分署全體同仁訪查，同時為避免同仁有所顧慮，並確保不受監視，同仁可以打字方式填寫問卷，藉此鼓勵同仁協助提供事實及意見，調查程序預定最快於本周內完成。
勞動部表示，部長何佩珊非常感謝各界關心此事件，並隨時掌握相關進度，待調查結果出來後，會盡速對外公布，屆時也會依調查結果，對相關人員作出處置，請大家能耐心等候。
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