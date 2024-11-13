屋頂光電喊假的？ 國土署曝最新規劃：涵蓋6成新建物

為增加國內再生能源供應來源，內政部日前召開「建築物設置太陽光電」研商會議，初期規劃屋頂建築面積達1,000平方公尺（約302坪）以上的先推，卻遭環團痛批依此標準，94%新建物都免裝；國土署澄清，此標準能涵蓋新建物達6成左右。

經濟部日前修正「再生能源發展條例」，要求一定面積的屋頂要設置太陽能光電設施，但內政部規劃初期以屋頂建築面積達1,000平方公尺以上為主，地球公民基金等多個環團痛批，以此設置標準，將有高達94％以上新增、改建建築物，無需負擔裝設太陽光電義務，無助於屋頂光電如實普及民間。

國土署解釋，依據近五年全國使用執照核發統計分析，屋頂面積1,000平方公尺以上之建築物占總發照量約6%，其占全國新建物之屋頂面積總量比例達60%，其餘40%為低樓層或透天厝建物，因此，環團說法並非完整事實。

國土署指出，按照目前草案規劃，初期將以屋頂建築面積達1,000平方公尺以上者先行推動，凡是達此面積的「既有」屋頂與「新建物」都須設置，估計年發電量效益約17萬千瓦，相當於1年5萬戶的住家用電，後續將會視政策執行情況適時檢討。

國土署強調，為擴充國內再生能源之供應，將持續召開「建築物設置太陽光電」具體措施研商會議，截止目前為止，已邀集相關部會、環保團體、光電、建築師等公（協）會，就「建築物設置太陽光電發電設備標準（草案）」召開8次會議，將會提出務實可行方案，讓國家能源轉型政策繼續往前推動。