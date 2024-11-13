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企業將登記為白名單 簡訊才能夾帶短網址、URL 或電話

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）要求電信業者強化管理商業簡訊，避免簡訊涉及詐騙。18日起，企業要發送帶有網址及電話號碼之商業簡訊，企業或是簡訊代發業者需要以類實名制的方式向電信業者登錄為「白名單」，落實其KYC（了解客戶）政策，「白名單」企業發送的商業簡訊才能包含URL、短網址、電話，且電信業者仍須以檢視系統查核內容是否有違規內容。

NCC表示，若不在名單上，企業發送簡訊內不得夾帶相關的網址或電話等資訊。但企業簡訊如果僅文字告知，不含電話或特定網址、網頁，不需要去登錄為白名單也能發送。

NCC統計，今年1月至10月仍有40萬餘則惡意簡訊被成功發出，可能造成民眾財產損失。依照打詐條例要求電信事業持續精進商業簡訊風險管控機制，簡訊內容如有連結及電話號碼要進行檢查。

18日起，企業發送商業簡訊若其內容有URL、短網址或電話，企業要提出申請，經電信事業審核通過後，登錄URL、短網址及電話號碼等企業專屬專用資料，後續發送商業簡訊須與登錄資料相符始可發送。

其次，所有商業簡訊發送前內容均須通過檢查，與登錄資料不同者仍不可發送。

這項措施將在18日正式啟動，中華電信已經提早開跑。NCC主秘黃文哲表示，目前很多大量發送簡訊中夾帶了詐騙網址、詐騙電話，誘騙收到的民眾點下去，因此對商業簡訊加強管理。即使是登記的合法企業，電信業者仍會透過關鍵字、詐騙URL等方式過濾違法簡訊。他表示，將先開始推行，再看實行後的狀況滾動式檢討。

NCC坦言，LINE、Whatsapp、Messenger等社群通訊平台的內容目前不在NCC管理範圍內，權責單位在數位部。

在個人部分，目前限制一天發送不超過50則簡訊，內容如果涉及詐欺、被檢舉到165，也會通報相關電信事業，按照打詐條例可能中止或暫停服務；如果超過額度也會受到管理，暫時無法發送。

NCC呼籲，民眾收到簡訊如帶有URL、短網址或電話號碼要小心求證，避免直接點擊簡訊內超連結或提供個資。如有疑處可向內政部警政署「165」全民反詐騙網站或專線詢問 。

NCC 中華電信 詐騙

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