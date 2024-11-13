颱風天兔逼近 水利署：提前布署做好應變工作、全力備戰

颱風天兔持續逼近，根據氣象資料顯示，預計周五、周六（15、16日）距離台灣最近，經濟部水利署長賴建信13日召開防颱整備會議，強調對於秋颱及東北季風影響恐造成局部地區短延時強降雨，隨時注意氣象及颱風路徑動態變化，勿掉以輕心。

此外，經濟部也關心前次颱風影響如金山萬里、員山溪、屏東下寮海堤等，水利署已完成搶修險工作，隨時進行巡查，並備妥太空包及救災機具人員待命，也請各河川分署與地方政府保持橫向聯繫，給予抽水機、防水擋板等必要協助，並運用多元媒體管道發布即時訊息。

賴建信並於13日會中提醒，現階段預報風雨情況較集中於東北角、宜花東、恆春半島以及高屏山區等河川分署加強注意，不過仍要注意預報的不確定性，因此各單位均要審慎以對。目前水庫位於高水位，要預先進行調節性放水規劃，並根據氣象預報作調整，颱風過後，需維持蓄水，以滿足供水穩定需求。

連續颱風挾帶大量漂流木於水庫及河川海岸，請水資源分署完成壩前庫區清理作業，並加強對影響水流及設施安全部分優先處理。另外，強風可能造成揚塵，如濁水溪、高屏溪及卑南溪等轄管河川分署加強防護，也要聯繫地方政府派水車灑水應變，降低對民眾生活影響。

同時，水利署也呼籲民眾，颱風豪雨時請注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將淹水風險降至最低。民眾可透過防災資訊服務網、行動水情APP及免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握即時訊息，多一分警戒，少一分災害。