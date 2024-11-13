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南亞與宜可可公司簽署 MOU 共同建構寶特瓶回收再生網絡

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
南亞公司資深副總蔡昌明（右）與ECOCO執行長李漢揚（左）率領合作團隊共同簽署備忘錄。南亞公司／提供
南亞公司資深副總蔡昌明（右）與ECOCO執行長李漢揚（左）率領合作團隊共同簽署備忘錄。南亞公司／提供

南亞（1303）公司13日宣布，為了促進聚酯回收產業發展，落實環保永續理念，南亞公司已與台灣循環經濟新創公司宜可可（ECOCO）簽署產業合作備忘錄（MOU）。將藉由ECOCO於各大通路設置的先進智慧回收機，提供消費者更便捷的寶特瓶回收管道，讓環保回收意識落實在日常生活中。

南亞公司指出，這些寶特瓶回收後，將再透過南亞先進的聚酯回收技術，賦予廢棄寶特瓶全新生命，共同建構寶特瓶回收再生網絡，達到資源永續循環的目的。

南亞指出，由於碳中和議題發酵，促使品牌大廠積極制定回收料使用目標，導致寶特瓶等回收塑料需求日益增加，此次合作可擴大南亞在回收材料市場的布局，尤其ECOCO為台灣智慧回收領域的領導品牌，運營全台最大的智慧回收系統，藉由前端材質分類管控及優異的光學辨識技術，瓶片收率已突破90％，高於台灣市場72％的平均收率，可供應南亞更高品質的回收料源，提升整體回收效率。

同時，在台塑集團台塑生醫的資源支援及共同合作下，也讓ECOCO的創新回收模式能以更快的速度、更高的效益在台灣生根發展。南亞公司表示，該公司目前已於台灣、中國大陸、越南及美國等地區建置年產能31萬噸的聚酯回收產線，從消費後回收（Post-Consumer Recycled，PCR）、工業端回收（Post-Industrial Recycled，PIR）建構完整的寶特瓶、織物及工業用離型膜等回收體系，並持續推動材質單一化設計，進一步提高回收效率，目標朝全聚酯可回收用途發展，開發一系列低碳應用產品，成為創造永續價值的供應商。

南亞表示，公司認為產業發展與環境永續同等重要，經由此次雙方合作，不只能夠讓廢棄資源重新被利用，更能帶動消費者參與環保行動，這項合作案不僅是一項商業創新模式，同時更是對地球環境保護的具體承諾。未來將持續透過技術創新與資源共享，結合理念相同的業界朋友們，共同為台灣循環經濟產業做出更多貢獻。

南亞公司資深副總蔡昌明（前排右二）與ECOCO執行長李漢揚（前排左二）率領合作團隊共同簽署備忘錄。南亞公司／提供
南亞公司資深副總蔡昌明（前排右二）與ECOCO執行長李漢揚（前排左二）率領合作團隊共同簽署備忘錄。南亞公司／提供

南亞 消費 環保

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