有薪彈性親職假有譜？ 學界籲修訂《就保法》尋求財源

立法院衛環委員會13日舉行「於性別平等工作法育嬰留職停薪制度中，增訂並併行『有薪彈性親職假』的可行性」公聽會。國家政策研究基金會研究員林昭禎指出，調查顯示「彈性工時」是員工普遍最支持，也是留才的最好方式，她並進一步建議修訂《就業保險法》，提高保險法費率由現行的1%增加至2%，為短期家庭照顧假尋求「有薪」財務來源。

勞動部長何佩珊原訂親自出席公聽會，卻臨時以另有公務行程為由請假，改由甫上任不久的政務次長黃玲娜代打。

黃玲娜指出，我國事業單位懸殊，30人以下企業或微型企業占我國企業數逾97%，未滿5人者逾80%，各行各業經營型態不同，勞工工作型態上及工作時間上多有輪班、排班，有的工作專業門檻高，對於事業單位而言，也不容易找到替代人力，因此是否增訂以「小時」為單位的有薪親職假，以及未來有薪彈性親職假申請年齡從現行的滿三歲延長到滿八歲，還有有薪彈性親職假是否需要有可與雇主協商的「預排型」及因應幼兒生病或停課停托的「臨時型」等類型，由於影響層面廣泛，仍須蒐集各界意見，審慎衡酌。

國立臺北大學社會工作學系教授陳芬苓同樣也提出修改《就業保險法》的建議，她指出，勞工保險代收親職保險，增加親職保險給付範圍，一方面可能減少懷孕歧視的實際現況，一方面也可以真正補償育兒假家庭薪水的損失。

陳芬苓還提到，因應短期家人照顧的需求，可考慮延長法定家庭照顧假的期間，並部分修改為有薪家庭照顧假，或提供半薪家庭照顧假的形式，並保障該假不影響全勤及考績。

國民黨立委王育敏指出，現在台灣人口數嚴重崩落，少子化現況已成國安問題，影響國力茲事體大，提供父母更友善的育兒環境和支持方案，是政府無法迴避的課題。但，政府太過保守，立法院可扮演改革角色。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，生之外，養也很重要，滾動修正育嬰留職停薪制度是對的，他並進一步建議，有薪彈性親職假申請年齡不只需延長到子女滿八歲，甚至應延長至國教階段，因為近年來國中小學生暴力偏差事件倍增，但台灣上班族的工作時間太長，工作時間和學校時間又是重疊的，現行育嬰留職停薪的最小單位為「月」，造成多數家長都沒有辦法可以彈性處理，導致無法參與學校事務，令家長們相當無奈。