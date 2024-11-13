Turing Space 布局全球數位身份市場 募資突破1億元

以信任科技（TrustTech）為核心的新創Turing Space今日宣布完成策略輪增資，累積募資金額突破1億元。未來將投入數位身份基礎建設的技術研發，在台灣、日本及歐洲市場拓展更多的垂直合作。

Turing Space 致力解決全球各產業繁雜的驗證問題，打造無國界數位信任網。在2024 年完成美國控股搬遷，整併日本與台灣子公司，並於德國設立辦公室。

本輪資金將繼續投入數位身份的技術研發及全球市場拓展所需之人才資源，持續深耕台灣市場，提供更優質的用戶體驗外，也將加深與日本市場的連結，創造更多台日雙邊驗證的使用場域，並透過數位產品護照（DPP）及數位身份解決方案，向歐洲如瑞士、德國、荷蘭等國取得更多歐盟相關的合作項目，深化與大型歐洲企業的垂直合作。

美國調查公司Research Nester發布報告，身份驗證市場規模到2036年將突破827.3億美元，複合年增長率超過 16.5％ 。本輪募資領投的元豐眾泰平台董事長溫泰鈞表示，元豐眾泰平台致力於提升亞洲服務產業的知識價值，如 Turing Space這類知識服務比重高的企業是符合優先輔導的對象。 Turing Space企業主的才華與衝勁，以及勇於拓展全球市場的決心，加深了輔導意願。除了資金，平台也將引介其他資源協助Turing Space加速發展，在未來的數位浪潮中，乘浪而上。

其他參與投資人包含歐洲居家用品集團Zuny執行長、國際海洋永續組織Azure Alliance執行長、國際創新生醫技術研究院 B.I.T. 共同創辦人等，以及原股東跟投。

Turing Space 創辦人暨執行長胡耀傑表示，今年完成了圖靈事實（Turing Facts）及再生能源憑證使用宣告平台 （Turing Green）兩個國家級專案，Turing Space從憑證的發放、驗證及永續保存，正式跨足並投入數位身份的基礎建設。與大日本印刷（DNP)）共同成立亞太數位身份聯盟（APDI），讓圖靈從參與者成為了國際市場的技術整合者，未來也將驗證更多跨國數位身份的應用場域，讓信任科技成為台灣與世界的橋樑。