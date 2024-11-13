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立委關心打詐成效 數發部長：推估明年詐騙金額可降低

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

詐騙問題一直備受外界關注，先前立法院已經通過打詐四法，其中在針對網路廣告平台業者部分，數發部日前也已經預告子法草案，不過13日仍有立委對於打詐的進度與狀況表達關心，數發部長黃彥男表示，相關子法上路後，以及搭配AI打詐後，推估明年有望能把詐騙金額降低。

立法院交通委員會今日審查數位發展部相關預算，會中多名立委都針對打詐議題提出關心，其中也提到先前數發部所預告的網路廣告平台業者經通知移除限制瀏覽停止播送詐欺廣告之期限」、「網路廣告資訊揭露基準及作業辦法」、「網路廣告平台業者驗證身分技術及詐欺防制計畫透明度報告格式」等三個「打詐專法」的子法草案進度。

其中，民進黨立委蔡其昌就提到，數發部對於掌握業者落實實名似乎尚未完全掌握，不能只是找業者喝咖啡，對於打詐動作應該要加大力道，建議可參考兆豐銀行先前提出的號召同業若是數位平台不願落實實名制，那就不再對其下廣告。

黃彥男表示，這樣的做法確實可行，能仰賴公司協力的方式來落實。

此外，國民黨立委魯明哲也提到，目前看來打詐的狀況並沒有因為打詐專法通過而明顯下降，數發部是否已經有所因應？

黃彥男說明，詐騙源頭一直在改變，目前已經利用AI技術在掃詐騙，現在也有看到網路廣告平台源頭詐騙件數已經有在減少，但減少的部分要反應到詐騙金額的話還需要一點時間，因為詐騙行為大多是採取「養套殺」，大多是在三到六個月前就已經在接觸這些受害者，因此目前所反映出來的詐騙金額還是偏高。

黃彥男說，不過隨著時間，未來在幾個月內應該可逐漸看到詐騙金額下降，至於會下降多少不能做預測，但能確定的是明年應該可以看到明顯的下降。

兆豐銀行 廣告 詐騙

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