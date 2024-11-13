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川普上任後台美 ADTA 生變？ 莊翠雲：已獲美跨黨派支持

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

立法院財政委員會13日審查審查「貨物稅條例」修正草案與114年度財政部相關預算案。面對川普將重回執政，財政部長莊翠雲被問及是否影響台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA）時強調，這是獲得美國行政部門及國會跨黨派支持，不管跨黨派議員、行政部門或台美雙方民間企業都是殷切期望。

有藍營立委質詢時提出，川普勝選將採取高關稅政策，未來是否會影響台美之間的貿易政策。莊翠雲表示，一個國家貿易政策對於其他經貿密切往來的國家都有影響，因為AI的發展，像資通訊產品產品出口成長非常快，川普在競選期間也有提出政見，在他於明年1月20日就任後是否會落實、政策時程上的推動也會密切觀察，是否會進一步形成貿易壁壘也會密切觀察。

另外，朝野立委也關心台美ADTA。莊翠雲表示，這是民間企業和個人在做跨境營運與投資的時候，都會非常關切的事情，因為這是可以解決超額稅負及雙重課稅的問題，這在美國行政部門及國會也是獲得跨黨派支持，在美國眾議院無異議通過，但是在參議院是受到包裹法案中其他法案的細節有部分爭議，導致於無法往前推進。

川普 美國 財政部

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