交通部11月27日舉辦招商大會 估釋出2,871億商機總金額

交通部將於11月27日舉辦113年度招商大會，此次以「創新交通大建設，開拓商機登高峰」為主題，商機項目多元且豐富，整體案件共計62件，釋出可供民間投資及向民間採購之商機總金額再破歷史新高，達到新台幣2,871億元。

交通部指出，多年來秉持公私齊心協力的理念，不斷優化獎勵措施與辦法，推動民間參與公共建設及各項開發案，從傳統的鐵公路、海空類型的交通建設，擴大範圍到臺鐵、高鐵、高速公路等各個站區，以及國際海空運輸場站活化所產生的投資商案，還有結合地方發展、國家觀光政策等整體策略所發展的園區型複合式開發案，都獲得國內外企業的認同，踴躍參與投資。

交通部說明，大會當天將由交通部暨所屬機關(構)及經濟部所轄投資臺灣事務所等單位設置14個招商攤位，提供面對面溝通互動場合，讓與會貴賓了解投資商案，建立聯繫管道，進而讓企業界與交通部的合作更為緊密。此外，本屆活動中華電信亦加入本次招商平台，並提供AI應用服務展示，希望藉由現場親身的實際互動，讓與會貴賓體驗AI應用，進而可將AI相關技術運用在基礎建設及服務效能提升上。

交通部說，今年交通部招商大會除投資商機總額再創新高外，並特別選定6個重要的亮點商案，臺鐵臺南車站城中樞紐開發計畫、屏東縣大鵬灣風景特定區(遊一區及遊艇港區)國際觀光遊憩設施BOT(或ROT)案、(遊二區)國際級休閒園區BOT案及(遊三區)國際觀光遊憩設施BOT案、基隆市威海營區BOT案，以及基隆市一德新村都市更新招商計畫案，亮點商案總投資金額達新台幣392.74億元，並將於大會活動當天向與會貴賓簡報介紹。

交通部表示，歡迎各界參與本次招大會，也期盼與會貴賓惠予指導並互相交流，以掌握先機，共創契機。完整的招商項目資訊可上招商大會平臺查詢，竭誠邀請報名參加。