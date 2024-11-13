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大砍員工加班費、獎金？資安署人事預算編列明年少千萬

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法院交通委員會今（13）日審查數發部資安署、數產署預算，數位發展部長黃彥男赴立法院交通委員會備詢。圖／本報系資料照片
立法院交通委員會今（13）日審查數發部資安署、數產署預算，數位發展部長黃彥男赴立法院交通委員會備詢。圖／本報系資料照片

立法院交通委員會今（13）日審查數發部資安署、數產署預算，民眾黨委員林國成指出，資安署明年編列的員工編列預算竟較今年少了1000多萬元，質疑資安數大幅刪減員工加班費、預算，資安署長謝翠娟則回應，主要原因是因為資安署員工明年沒有滿編。

林國成質詢時指出，比對資安署113、114兩年的經費預算編列，兩個年度的人員沒有差距這麼多，卻有1000多萬元的差距，最主要還是差在公務人員的加班費、獎金，他表示，「打詐挑戰這麼艱鉅，你們說不加班，我才不相信，讓馬兒跑又不讓馬吃草，這個對員工不公平。」

林國成表示，「就立法院而言，部會預算該用的就用，不該刪、就不能刪，而且現在台灣面臨的挑戰是打詐問題，人員怎麼可能不加班？」要數發部長黃彥男不能肥其他單位、瘦職工獎金，不能苛扣員工經費，這個部分應該要好好了解。

面對員工預算編列質詢，數發部主計處回應，明年經費差距一千多萬元，主要是113年是用滿編來編列預算，但是，外界一直來挖角資安署人員，預估114年會有一段空窗期，屆時，人員不會滿編。

加班費 立法院 資安

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