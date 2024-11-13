美國選後再降息 債市投資雙管齊下

聯準會繼9月起降利率2碼後，11/7於美國大選後宣佈再降息1碼至4.5%~4.75%符合市場預期。主席鮑爾重申就業市場持穩，對通膨持續降至2%保持信心，升息並不在計畫之中。

富蘭克林證券投顧表示，川普重返白宮，債市面臨兩大機會與兩項挑戰，機會在於：(一)美國公司債市可先受惠於川普減稅政策和其對經濟的提振效應；(二)有別於川普前屆任期中之2017~2018為升息年，本次2024年為聯準會利率起降年，對各債市為更有利的環境。挑戰則為：(一)長短期殖利率不同調：根據美國聯邦預算問責委員會估算，川普政見若落實可能在未來十年造成政府負債增加7.5兆美元，政府舉債增加將衝擊長天期公債表現；(二)緩降息：川普關稅和反移民政策恐導致物價回揚，所幸能源政策可望壓抑油價，聯準會可維持降息但為緩降態勢。

富蘭克林證券投顧建議，考量債市的機會與風險，策略上可雙管齊下，建議宜以持債平均約5年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間並分享川普提振經濟的行情。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國股市於川普確定當選總統後上漲，反應的是投資人對於美國經濟將有強健表現、法規鬆綁以及降稅的樂觀期待。團隊於大選前即評估聯準會利率最終可能只會降至約4%，屆時經濟若仍正成長，公債殖利率曲線轉陡下，意謂十年期公債殖利率將很容易到達4.5%~5%水準。

由過去經驗，金融市場總會表現的比聯準會政策方向更為寬鬆，因而易造成市場陷入先有樂觀預期而上漲，但後有調整預期而下跌的輪迴，此時需要有豐富管理經驗的主動式基金經理團隊幫助投資人評估市場波動和進行風險控管，以爭取各債市更高收益空間。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金為複合債券型基金，截至9月底持債到期殖利率為5.47%*，平均5.27年到期，投組以高品質債為多，並分散配置於美國公債、投資級公司債和非投資級公司債，由專業團隊主動式管理精選持債，期為投資人打造穩控風險並兼顧收益機會的核心債券組合。

富蘭克林坦伯頓公司債基金佈局於美國非投資級公司債為主，截至9月底持債到期殖利率為6.92%*，平均3.77年到期。經理團隊在爭取收益時也相當重視持債發行人的信用品質，對於川普概念股如金融、能源與航太產業也有加碼配置。