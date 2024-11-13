快訊

2024 COP29採訪側記…川普當選 會場瀰漫失敗主義

拔除NCC代理主委 「翁柏宗條款」藍白拚周五院會闖關

聽新聞
0:00 / 0:00

全面限塑恐跳票 彭啓明：源頭下手

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

全球塑膠公約第五次談判月底在南韓釜山舉行。本報陽光行動報導台灣限塑政策廿多年，一次性塑膠品產量不減反增，明年全面限塑恐注定跳票。對此，環境部長彭啓明坦言，過去在傳統市場、零售的限塑遇強力挑戰，因此裹足不前，環境部將努力想辦法源頭減塑，改變國人使用習慣、找出生分解塑膠袋等取代商品。

彭啓明昨出席「七海計畫暨高屏實驗國際工作會」，面對全面限塑恐面臨跳票，他坦言，很難限制傳統市場、零售的塑膠袋使用，過去歷任署長都想做，但皆遭受民眾反彈，大家都有很高的誤解，也抱怨不便民，導致裹足不前。

他強調，還是要從源頭想辦法，改變國人的使用習慣、找到生分解塑膠袋等取代商品，環境部會趕快推動，像外送、外食的部分已經有在進行。

彭啓明說，塑膠袋含有ＰＦＡＳ（全氟化合物）因素，長期來看一定是禁用，問題是時間點、進行方式。環境部過去推付費購買塑膠袋做得不錯，最後一哩路能否用生分解處理還需要再討論，環境部的決心不會變。

環境部循環署說明，將持續關注全球塑膠公約進度，並派員參與，掌握談判進展。環境部也已成立塑膠聯盟，串聯產官學研各領域，輔導國內塑膠產業轉型，未來也將依據塑膠公約內容，提出更全面的減塑推動目標。現也正研擬循環經濟促進法修法作業，將持續追蹤公約談判進度提出新政策目標。

塑膠袋 環境部 限塑

延伸閱讀

全球塑膠公約談判月底展開 環境部將派員參與掌握

彭啓明：環境部、NASA研議合作 發射空氣品質衛星

回響／我限塑面臨跳票 彭啓明：將從源頭想辦法

COP29開幕 環長期許代表拚「碳外交」

相關新聞

建物強制設光電 3版本攻防

內政部國土署昨再度開會討論「建築物設置太陽光電」具體措施，與會人士透露，會中首度觸及討論強制設光電的面積出現三種方案，除...

和碩董座力挺中研院論點 童子賢：核能可以打擊通膨

國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢昨（12）日表示，核能是不排碳的電力，可以打擊通膨、壓低電價，如果台灣排...

我將可參與全球碳交易市場

第廿屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（ＣＯＰ29）進入第二日。出席ＣＯＰ29的台灣學者昨指出，巴黎氣候協定「第六點四條...

全面限塑恐跳票 彭啓明：源頭下手

全球塑膠公約第五次談判月底在南韓釜山舉行。本報陽光行動報導台灣限塑政策廿多年，一次性塑膠品產量不減反增，明年全面限塑恐注...

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

川普一當選美國總統，中國大陸人大常委會便在11月8日通過地方債置換計畫，釋出近新台幣45兆元的舉債空間，因應川普就任後可能的經濟動蕩。尤其是在川普的認知中，「全世界都欠美國，中國欠最多」，關稅將是川普上任之後的政策主軸，我們應該怎麼解讀川普勝選對中國方方面面，尤其經濟的影響？

童子賢：核能可以打擊通膨

中央研究院院長廖俊智日前呼籲台灣不能放棄包含核能等任何可減碳的機會，和碩董事長童子賢昨表態支持廖俊智說法，他強調，每一度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。