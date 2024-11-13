全面限塑恐跳票 彭啓明：源頭下手

全球塑膠公約第五次談判月底在南韓釜山舉行。本報陽光行動報導台灣限塑政策廿多年，一次性塑膠品產量不減反增，明年全面限塑恐注定跳票。對此，環境部長彭啓明坦言，過去在傳統市場、零售的限塑遇強力挑戰，因此裹足不前，環境部將努力想辦法源頭減塑，改變國人使用習慣、找出生分解塑膠袋等取代商品。

彭啓明昨出席「七海計畫暨高屏實驗國際工作會」，面對全面限塑恐面臨跳票，他坦言，很難限制傳統市場、零售的塑膠袋使用，過去歷任署長都想做，但皆遭受民眾反彈，大家都有很高的誤解，也抱怨不便民，導致裹足不前。

他強調，還是要從源頭想辦法，改變國人的使用習慣、找到生分解塑膠袋等取代商品，環境部會趕快推動，像外送、外食的部分已經有在進行。

彭啓明說，塑膠袋含有ＰＦＡＳ（全氟化合物）因素，長期來看一定是禁用，問題是時間點、進行方式。環境部過去推付費購買塑膠袋做得不錯，最後一哩路能否用生分解處理還需要再討論，環境部的決心不會變。

環境部循環署說明，將持續關注全球塑膠公約進度，並派員參與，掌握談判進展。環境部也已成立塑膠聯盟，串聯產官學研各領域，輔導國內塑膠產業轉型，未來也將依據塑膠公約內容，提出更全面的減塑推動目標。現也正研擬循環經濟促進法修法作業，將持續追蹤公約談判進度提出新政策目標。