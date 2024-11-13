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我將可參與全球碳交易市場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

第廿屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（ＣＯＰ29）進入第二日。出席ＣＯＰ29的台灣學者昨指出，巴黎氣候協定「第六點四條」很有可能在這次大會通過，這則新規範將對非聯合國會員的台灣具實質意涵，往後可參與全球碳交易市場，可說是大躍進。

ＣＯＰ29氣候峰會達成一項協議，將啟動全球碳排放交易市場。中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良表示，相對於巴黎氣候協定六點二條限定聯合國會員參與，建立在國與國的關係，六點四條是全球性的碳交易，是純市場機制，未限定聯合國成員或巴黎協定的締約方才能參與，將能帶動台灣用交易取得減碳進展，六點四條通過對台灣有實質意涵，前進了一大步。

針對美國總統當選人川普的政權交接小組正籌畫明年一月就任後，再次退出巴黎氣候協定，劉哲良認為，美國退出巴黎協定只是策略選擇，不再透過聯合國體系跟各國合作，不代表美國就不做減量了。

劉哲良說，美國考量的是氣候變遷已是科學趨勢，如何極大化利益，持續在減量、淨零開發新技術，賺取更多國家利益，許多學者皆認為美國退出，將反而促進碳市場蓬勃。

不過，劉哲良也說，這也可能帶來漣漪效果，讓許多持觀望態度的國家動搖，對氣候協定造成衝擊。

巴黎氣候協定 美國 聯合國

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