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童子賢：核能可以打擊通膨

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導

中央研究院院長廖俊智日前呼籲台灣不能放棄包含核能等任何可減碳的機會，和碩董事長童子賢昨表態支持廖俊智說法，他強調，每一度電只要是來自不排碳能源所發的電，都很重要、不要放棄，而核能是不排碳的電力，可以打擊通膨、壓低電價，如果台灣的排碳可以降低，出口產品的碳稅也會降低，有利於產業界競爭力。

童子賢說，要符合防止地球暖化的趨勢，又要確保台灣能源安全，更重要的是能源成本，不能讓民眾負擔不起。而國內電價經過這兩、三年調整，已經和南韓在伯仲之間，再調漲下去會造成通膨更嚴重。

童子賢表示，如果不放棄運作成熟的核二、核三廠，可相對壓低通膨，反之綠電發電成本相對較高。

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