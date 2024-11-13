建物強制設光電 3版本攻防

內政部國土署昨再度開會討論「建築物設置太陽光電」具體措施，與會人士透露，會中首度觸及討論強制設光電的面積出現三種方案，除了國土署研擬的一千平方公尺，經濟部能源署新提出的五百平方公尺的版本、環團版本為三百平方公尺，相關子法近期將預告，後續將蒐集意見再作討論。

「再生能源發展條例」修正案去年三讀通過並公布實施，其中新增建築物新增、增建或改建達一定規模，原則上起造人應設置一定比率的太陽光電，至於何謂「一定規模以上」、「一定比率」等細節，由內政部、經濟部共同訂定子法。

根據兩部會先前提出的方案，預計針對一千平方公尺（約三百坪）以上的新增改建物，每廿方公尺強制裝設一kW（瓩）太陽能板，昨天會議也以此版本作為討論基礎。

與會人士透露，會議先討論施作太陽能光電的相關工安問題，直到會議尾聲才開始討論加裝太陽光電板的設置建築面積標準，先前國土署都是以一千平方公尺為原則研擬草案進行討論，但這次會議中出現態度鬆動的跡象。

據了解，能源署官員表示，先前有立法委員提到希望能在設置標準調降為五百平方公尺（約一五○坪），因此能源署將這個方案提出，希望能進行討論；至於環團則提出若維持一千平方公尺以上的設置標準，未來將有百分之九十四以上新增、改建建築物，將無需負擔裝設太陽光電義務，希望能下修到三百平方公尺。

地球公民基金會專員鄭泰鈞指出，居住型態的小宅化已是普遍現象。根據各大建案搜尋網站如五九一、信義房屋等，台北市近三年內的電梯大樓、華廈基地面積超過一千平方公尺的只有個位數，如果堅持使用這個標準，只會拖累邁向淨零的腳步，且不應讓鄉下承擔都市用電需求，農地種滿光電，都市卻都看不到太陽能板。

國土署組長高文婷則說，目前子法預告已進入行政程序，近期預告版本仍會以一千平方公尺版本，但預告期間會再持續蒐集各界意見，若有需要下修也會進行討論並修正。