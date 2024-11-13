水汙費十年來首度調漲

環境部昨（12）日預告修正水汙染防治費收費辦法，這是收費近十年來首度調升費率、並擴大範圍，估影響2,200家業者，含晶圓半導體製造業、印刷電路板製造業等；同時也規劃「投資抵減」制度，增加減排誘因。

環境部表示，此次調整施行後，第一年徵收費額約增加8,600萬元，受影響業者約2,200家，不過約九成每年增加費用均低於2萬元。

為鼓勵事業與汙水下水道系統投入改善減排，環境部預告修正水汙染防治費收費辦法，除合理化微調有害健康物質費率，也首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目。環境部表示，水汙費平均年收入約4.7億元，統計發現，開徵後汙染排放量並未因列管家數成長而增加，2017年至2023年化學需氧量年排放量已從5.3萬噸大幅降至3.9萬噸，懸浮固體從1.3萬噸降至0.9萬噸，排放減量顯著。

環境部水保司表示，水汙費開徵近十年來費率未曾調整，經提報費率審議委員會，專家同意應合理化微調費率，提升業者減汙意願。水保司強調，此次新增項目及調整費率，採五年分年遞減、至第六年全額徵收。因應調整費率及新增徵收項目，環境部表示，也將同步規劃投資抵減費額制度，針對新投資具能資源化效益處理設施，可檢具文件申請水汙費抵減。