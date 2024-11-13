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COP29協議 環長看好碳市場大躍進

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
環境部長彭啓明。記者曾吉松／攝影
環境部長彭啓明。記者曾吉松／攝影

COP29與會國家批准全球碳市場部分關鍵規則，環境部長彭啓明昨（12）日表示，若能順利推進巴黎協定6.4條，將是（碳市場）的一大躍進。

環境部昨日說明COP29大會首日重點資訊及NGO周邊會議觀察，並與在亞塞拜然參與COP29的中經院綠色經濟研究中心研究員劉哲良連線。

劉哲良說明，對台灣而言，過去在氣候治理方面，皆是遵循聯合國趨勢，COP29批准全球碳市場的指標意義是，當各國在追尋氣候管制目標，礙於技術、資金而無法突破時，透過資助其他國家減碳，來達成減碳目標，未來也能獲得聯合國認可。

不過環境部觀察，這次COP29火速通過這項決議，也引起部分疑慮，包含對於透明審查機制的擔憂、機制完整性等。

有官員指出，COP29僅是對於交易指引、監管機制表達同意，但事實上全球碳市場仍有許多細節尚未敲定，這項決議如何影響台灣的碳交易走向，目前尚難斷定，不過台灣會持續觀察國際趨勢變化。

巴黎協定 減碳 聯合國

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