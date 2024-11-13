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明年經濟 一字預測／陳冲挑「緣」 吳中書選「混」
經濟日報舉辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，新世代金融基金會董事長陳冲選「緣」，台灣經濟研究院董事長吳中書選「混」。
陳冲表示，延續俄烏戰爭、以哈衝突擴散的中東戰局、西方抗中基調等地「緣」政治，所振盪出不穩定的全球地「緣」經濟，以致國際貨幣基金（IMF）已多次喊出地「緣」經濟碎片化的警語，加上兩岸關係面臨前所未有的緊張，台灣最需要的是潮平兩岸闊的機「緣」，故取「緣」字，作為明年的機遇關鍵。
吳中書表示，選「混」有三個理由，第一，川普的政經政策不確定性高，對國際及我國經貿與產業鍵，以及兩岸關係可能產生錯綜複雜的影響。第二，俄、烏，以、哈，伊朗，北韓及南海等地緣政治潛在風險高。第三，永續轉型的浪潮可能形成歐美不同調，但國際大廠供應鍵壓力不減，不同市場差異發展，國際規範的適用成本高。
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