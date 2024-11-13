台電小額綠電 首納風電

台電昨（12）日公告，自今日起再度開賣小額綠電，總額2,000萬度綠電，首度納入自建離岸風電，將於經濟部標準局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。

這次台電設計「日間型」及「全日型」二種主要商品，再搭配「1萬度」、「10萬度」、「20萬度」，及「1年期」、「5年期」組合款式。此外得標者可加購冬季綠電，台電也規劃彈性購買機制，並開放總公司代表分公司競標。

台電表示，這次開放投標時間延長為三周，用戶於今上午9時即會上架開賣，投標截止日為12月3日中午12時，決標結果將於12月4日17時由憑證中心通知。

至於價格，台電表示，小額綠電底價依據各案場適用之再生能源躉購費率及相關規費，並綜合參考目前綠電市場行情後訂定，在綠電交易平台標售，價高者得標，由市場機制決定最終價格。

台電表示，這次釋出綠電及組合更多元。今年首度納入台電自建離岸一期風電。由於風電加入銷售陣容，台電考量風、光綠電的發電特性，並針對不同用戶的用電時段差異，再搭配不同年期，設計出兩種主商品、各六款組合。

台電表示，第一種主商品為「日間型」，主要鎖定約從上午7時營業至下午5時的用戶，並以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配。

第二種主要商品為「全日型」，主要鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，除了白天用光電，其他時段則用風電。用戶投標競價，僅能在兩種主商品中擇一。