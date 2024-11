SIT助台灣新創挺進東協 於SWITCH連結國際資源

近期Startup Island TAIWAN與亞灣新創園帶領台灣生態系參與於2024年10月28-30日在新加坡舉辦的亞洲新創指標性展會SWITCH (Singapore Week of Innovation and Technology),並與台灣證券交易所及台灣唯一由媒體集團設立的加速器 United Innovation 合作展示臺灣豐富生態資源和能量。同時,聯合創新加速器也攜手三家台灣新創企業,共同參加SWITCH 展會,推動國際交流與市場拓展,取得豐碩成果。

以新加坡作為鏈結國際資金與東協市場的樞紐

SIT赴新加坡的一大重點,即是協助新創鏈結東南亞市場資源、國際資金及人脈網絡。今年度攜手證交所和AppWorks,合作辦理「IPO in TAIWAN: Why It Matters to Southeast Asia」,向投資機構和成熟新創說明臺灣資本市場如何能成為東協生態圈募資的新興管道。

「IPO in TAIWAN: Why It Matters to Southeast Asia」於SWITCH場外由AppWorks與SaaS上櫃公司91APP及總部位於新加坡的Patec(百達)於交流會中暢談台灣資本對成熟企業的助益。圖/單位提供

在本年度SWITCH中,24家參展的廠商都獲得豐碩的成果。FunNow是一個生活預訂平台,在新加坡迅速獲得人氣,與新加坡萬豪唐廣場酒店(Singapore Marriott Tang Plaza Hotel)和富麗敦酒店(Fullerton Hotel)等知名企業合作。

DottedSign(點點簽)是KDAN(凱鈿)旗下的電子簽名解決方案,為企業提供最專業、彈性、安全的線上簽署體驗。KDAN曾榮登金融時報(Financial Times)亞太地區高成長企業500強,今年隨著新加坡辦公室的成立,KDAN持續開拓東南亞市場的版圖。

而城智科技(AIRA)正式進軍新加坡,與Evvolabs簽署經銷合約,並於新加坡機場部署跨鏡頭追蹤解決方案。福寶科技(FREE Bionics)專注於開發先進的外骨骼技術,近期完成了一輪1,500萬美元的B輪融資,由緯創(WISTRON)、日本USCI以及台灣國發基金(NDF)領投,準備將其復健技術擴展到更多的東南亞國家市場。

本次SIT也邀請由台灣聯合報系所支持的聯合創新加速器帶領三家新創公司一起參展,方舟智慧 (ARK Group)、踼歐哎哎 (toii gama) 和智遊科技 (aiFREE)分別展現在文化科技、運用IP發展沉浸式體驗內容及AIOT熟齡照護科技,據各自領域提供創新解決方案,也洽談到可能的合作,包含潛在投資人、新加坡落地的合作夥伴等,為進一步的跨國合作與產業發展鋪路。

SIT總監Allen John Ku(中)於SWICH展會中協助台灣新創對接海外企業。圖/單位提供

Startup Island TAIWAN為台灣的國家新創品牌,由國發會支持,致力於向全球展示台灣的創新能力。而SWITCH展會被譽為全球創新生態圈的重要平台,吸引來自世界各地的新創企業、投資機構及產、官、學界的菁英參與。新加坡以其資金充沛、人才濟濟和友善的商業投資環境成為進入東協市場的首選。本次展會中,聯合創新加速器藉此平台深化台灣及新加坡兩地的新創交流,並加強人脈、商機與資金合作機會,全面提升台灣創新的國際能見度。