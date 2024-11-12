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鼓勵中小企業替員工加薪 經部：減稅優惠提高至175%

中央社／ 台北12日電

經濟部次長何晉滄表示，台灣約167萬家中小企業是社會經濟穩定的重要力量，未來將透過「境外關內」等政策，協助台灣產業鏈布局海外市場，今年也修正中小企業發展條例，將加薪減稅優惠提高至175%，希望透過獎勵企業加薪，留住好人才。

何晉滄今天陪同副總統蕭美琴出席第33屆國家磐石獎暨第26屆海外台商磐石獎頒獎典禮。

何晉滄致詞表示，面對國際地緣政治等變動局勢，台灣許多企業仍在事業經營取得好成績，台灣約167萬家中小企業充滿活力、是螞蟻雄兵，中小企業更是經濟的櫥窗，不僅代表台灣產業面貌，也是台灣經濟穩健成長、肩負國家社會經濟穩定重要力量。

隨著產業高值化、國際化發展，何晉滄表示，台灣已成為國際供應鏈不可或缺的夥伴，也在民主陣營扮演重要角色，台灣中小企業不僅具備堅強實力，更重要的是，值得被信任，替客戶創造價值。

何晉滄表示，未來中小企業不僅要站穩台灣，更要放眼國際，經濟部長郭智輝提出「境外關內」等政策，希望協助台灣強勢的產業鏈布局海外市場，這是經濟部未來要和大家共同努力的目標。

政策方面，何晉滄表示，今年修正中小企業發展條例，將加薪薪資費用得自當年度營利事業所得額中減除率由130%提高至175%，只要為員工加薪的企業都可申請租稅優惠，希望透過獎勵企業加薪，留住好人才。

中小企業總會理事長李育家致詞表示，台灣中小企業家數超過160萬家，占全體企業達98%以上，提供超過8成以上的就業機會，是台灣經濟發展的護國山脈，也是社會經濟的基石，但現在少子化和接班問題壓縮中小企業的生存空間，目前透過推動企業AI應用、數位和淨零轉型，與國際接軌、提升競爭力。

李育家受訪表示，經濟部提出境外關內、境內關外等政策，希望中小企業擔任科技產業供應鏈的角色，一起到海外打團體戰，一方面也引進世界名品和發展健康醫療產業，吸引國外遊客來台消費，促進國內商機等概念不錯，希望具體方案趕快落實。

加薪 經濟部

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