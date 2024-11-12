AI驅動數位新貿易 經濟部貿易署助攻企業轉型

為協助我國中小企業運用數位科技開拓國際市場，經濟部國際貿易署於12日舉行「運用數位新貿易模式計畫」成果發表會，除發表最新開發的AI經貿網以外，並由數位諮詢顧問及受輔導企業分享經驗，吸引逾100家企業參與。

貿易署江文若署長於會中宣布啟動AI經貿網。江文若說，AI經貿網以AI技術整合全球貿易數據，提供企業有關的貿易數據分析、活動與展會推薦、行銷網頁製作及買主推薦等多元服務，企業只要輸入公司統編，即可透過AI在海量數據中分析篩選出企業專屬商情資訊，快速掌握全球產業及產品最新動態。

隨著全球市場數位化趨勢，我中小企業面臨的國際競爭日益激烈，貿易署透過本計畫提供數位能力診斷及諮詢服務，協助企業瞭解自身數位能力及海外行銷盲點，提升海外市場拓銷能量，目前已輔導逾1,300家。

以受輔導的汽車零配件企業參與電商上架方案為例，該廠商的網站導流至北美電商平台，並運用AI技術推播至潛在買主，提升網站新買主來訪量至97.2%，買主主要來自美國、加拿大及澳洲等。

即日起企業即可至AI經貿網（https://www.aieztrade.com/）進行線上體驗。經濟部國際貿易署將持續掌握最新數位科技發展趨勢，協助更多中小企業善用數位科技，爭取海外商機，將於台中（11月12日）、桃園（11月18日）及高雄（11月21日）舉辦三場AI經貿網實體說明活動，歡迎企業至上述網址報名參加。另企業如想瞭解自身數位能力，也可至https://digitalcommerce.taiwantrade.com/newtrade_2.html網站進行線上診斷。