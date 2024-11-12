快訊

宋再臨享年39歲 警在公寓查獲「2頁遺書、尼古丁原液」…離世前IG留一句話

國1南下三重路段4車連環撞 下班尖峰時刻回堵4公里

AI驅動數位新貿易 經濟部貿易署助攻企業轉型

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助我國中小企業運用數位科技開拓國際市場，經濟部國際貿易署於12日舉行「運用數位新貿易模式計畫」成果發表會，除發表最新開發的AI經貿網以外，並由數位諮詢顧問及受輔導企業分享經驗，吸引逾100家企業參與。

貿易署江文若署長於會中宣布啟動AI經貿網。江文若說，AI經貿網以AI技術整合全球貿易數據，提供企業有關的貿易數據分析、活動與展會推薦、行銷網頁製作及買主推薦等多元服務，企業只要輸入公司統編，即可透過AI在海量數據中分析篩選出企業專屬商情資訊，快速掌握全球產業及產品最新動態。

隨著全球市場數位化趨勢，我中小企業面臨的國際競爭日益激烈，貿易署透過本計畫提供數位能力診斷及諮詢服務，協助企業瞭解自身數位能力及海外行銷盲點，提升海外市場拓銷能量，目前已輔導逾1,300家。

以受輔導的汽車零配件企業參與電商上架方案為例，該廠商的網站導流至北美電商平台，並運用AI技術推播至潛在買主，提升網站新買主來訪量至97.2%，買主主要來自美國、加拿大及澳洲等。

即日起企業即可至AI經貿網（https://www.aieztrade.com/）進行線上體驗。經濟部國際貿易署將持續掌握最新數位科技發展趨勢，協助更多中小企業善用數位科技，爭取海外商機，將於台中（11月12日）、桃園（11月18日）及高雄（11月21日）舉辦三場AI經貿網實體說明活動，歡迎企業至上述網址報名參加。另企業如想瞭解自身數位能力，也可至https://digitalcommerce.taiwantrade.com/newtrade_2.html網站進行線上診斷。

AI 電商

延伸閱讀

AI驅動數位新貿易：貿易署與貿協共推AI經貿網開放體驗

鴻海旗下夏普轉型有成 第2季轉虧為盈

「一片晶片救台灣」 學者分析川普當選衝擊：大陸恐將失落10到15年

風電3-2期五業者全簽約 每年估供應100億度綠電

相關新聞

居亞太地區之首…台灣Q3每周平均遭網路攻擊次數曝 3產業最多

根據網路安全平台業者Check Point的威脅情報部門數據顯示，第3季度全球平均每周網路攻擊次數為1,876次，相較去...

展演經濟學3／動態定價成企業漲價藉口？

英國搖滾團體綠洲（Oasis）回歸演唱會的票價，由於採用「動態定價」（dynamic pricing）技術，票價在短短幾小時內，從150英鎊（約新台幣6,250元）飆上355英鎊（約新台幣1.5萬元），甚至驚動英國監管當局和歐盟介入調查。

展演經濟學2／就是要親臨現場體驗 助長「玩樂通膨」

不斷上漲的娛樂成本，通常令消費者怯步不前，但一項調查研究顯示，結合媒體平台與現場戶外活動的混合式體驗，以及培養龐大的忠實粉絲群

展演經濟學1／看場演唱會像被剝了一層皮？票價高漲的原因揭密

前一次綠洲合唱團在溫布利球場舉辦演唱會是2009年的事了，當時站票價格為44.04英鎊，然而，當綠洲合唱團明年夏季重返溫布利球場開唱時，同類票券要價150英鎊。

駁廖俊智「不排除核電」說 台灣環保聯盟：難以苟同違法失職

中研院院長、國家氣候變遷對策委員會副召集人廖俊智昨（11）在立院答詢時表態，台灣不能放棄任何減碳的機會，核電也不能排除，...

寶晶能源子公司寶富電力與日月光投控子公司 簽署逾35億度綠電合約

寶晶能源（6987）子公司寶富電力宣布與日月光投控旗下子公司簽署綠電購售合約，將自今年11月起開始穩定轉供綠電，預計20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。