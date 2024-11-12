AI驅動數位新貿易 貿易署與貿協共推AI經貿網開放體驗

經濟部與貿協合作，利用數位科技協助中小企業轉型並開拓國際市場，經濟部國際貿易署於今(12)日舉行「運用數位新貿易模式計畫」成果發表會，除了發表最新開發的AI經貿網外，也找來數位諮詢顧問及受輔導企業，與現場上百家廠商分享經驗。

經濟部貿易署長江文若表示，AI經貿網以AI技術整合全球貿易數據，提供企業有關的貿易數據分析、活動與展會推薦、行銷網頁製作及買主推薦等多元服務，企業只要輸入公司統編，即可透過AI在海量數據中分析篩選出企業專屬商情資訊，快速掌握全球產業及產品最新動態。

貿易署透過「運用數位新貿易模式計畫」，提供數位能力診斷及諮詢服務，協助企業瞭解自身數位能力及海外行銷盲點，提升海外市場拓銷能量，目前已輔導逾1300家。

貿易署以受輔導的汽車配件企業參與電商上架方案為例，業者網站導流至北美電商平台，並運用AI技術推播至潛在買主後，效果極佳，提升網站新買主來訪量至97.2%，買主主要來自美國、加拿大及澳洲等地，發掘潛在客戶，有效擴大市場。

不過，也有太成功的例子，竟導致業績成長、市值受害。貿協秘書長王熙蒙以NIKE為例，疫情開始數位轉型，方向完全正確，持續到疫情期間，持續數位優勢，但NIKE傾全力把產品搬到線上，捨棄與實體通路的合作，前期雖然很賺錢，營收大幅成長，但後來卻發生市值大幅萎縮的情形，代表NIKE的作法市場並不肯定，認為它失去品牌的靈魂。他認為企業在數位化時，要體檢自己的能力、思考品牌定位，中小企業主不妨利用AI貿易網，線上體驗一下。

貿易署表示，即日起企業即可至AI經貿網（https://www.aieztrade.com/）進行線上體驗。貿易署將持續掌握最新數位科技發展趨勢，協助更多中小企業善用數位科技，爭取海外商機。