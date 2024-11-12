居亞太地區之首…台灣Q3每周平均遭網路攻擊次數曝 3產業最多

根據網路安全平台業者Check Point的威脅情報部門數據顯示，第3季度全球平均每周網路攻擊次數為1,876次，相較去年同期增加75%。其中台灣的網路攻擊情況尤為嚴重，平均每周遭受4,129次攻擊，居亞太地區之首。根據 Check Point Research統計，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周7,046次攻擊）、政府與軍事機構（平均每周5,357次）和製造業（平均每周4,175次）。

此外，全球第3季最常被用於網路釣魚攻擊的前五大品牌分別為微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）和 WhatsApp。

而全球各產業遭受攻擊情形，包括「教育與研究機構」成為最易遭攻擊的產業，每周平均遭到3,828次攻擊，接著分別為「政府與軍事機構（2,553次）」和「醫療保健機構（2,434次）」。

Check Point指出，第3季全球數位環境經歷了前所未有的網路攻擊劇增，不僅突顯組織面臨的網路威脅在數量和強度上都顯著升級，也揭示了網路犯罪戰術的演變，進一步顯示出加強網路防禦的迫切性。Check Point建議透過採取積極主動的網路安全方針，賦能組織在不斷變化的威脅環境中保護其資產，確保營運持續性。