接見捷克訪團 賴總統盼持續拓展台捷半導體產業合作

賴清德總統12日上午接見「捷克眾議院友台小組訪問團」時表示，此次是捷克眾議院在他今年5月就職以來，首次組團來臺訪問，對臺捷關係深具意義。未來臺捷在半導體產業、網路安全及文化等領域，都有很大合作空間，盼訪團能夠更加深入了解臺灣，持續發掘雙方合作機會。

賴總統致詞時首先熱烈歡迎班達（Marek Benda）主席以及各位捷克眾議院貴賓來到臺灣。班達主席擔任友台小組主席20多年，是臺灣在捷克堅實友人，除了長期協助深化臺捷關係，這次更是第12次造訪臺灣。此外，這次也是捷克眾議院在他今年5月就職以來，首次組團來臺訪問，對臺捷雙邊關係具有非常重要的意義，非常感謝訪賓以行動支持臺灣。

賴總統表示，民主自由是臺灣和捷克共享價值，我們也共同面對威權主義擴張挑戰。今年是「絲絨革命」35周年，捷克對抗共產專制歷史、追求民主自由歷程，深深激勵我們。他也要對班達主席承襲父親瓦茲拉夫·班達（Vaclav Benda）精神，反對專制，支持民主臺灣，表達由衷敬意。

賴總統指出，過去幾年來，臺灣和捷克互動越來越密切。像是韋德齊（Miloš Vystrčil）參議長、艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）眾議長都是不畏中國大陸壓力，率團訪問臺灣，為雙方拓展合作，也向國際社會展現對臺灣強勁支持，今年3月蕭美琴副總統以副總統當選人身分訪問捷克。就在上個月，蔡英文前總統也應邀出席捷克「公元兩千論壇」，這些都是臺捷關係進展重要里程碑，也為雙邊開展合作奠定深厚基礎。未來臺灣和捷克無論是在半導體產業、網路安全或是文化等各領域，都有很大合作空間。

賴總統說，很高興看到今年6月「捷克中心臺北」成立，這個月初他也在總統府與捷克國家棒球代表隊見面。臺灣捷克棒球交流賽，兩場總共吸引超過3.5萬人進場。甚至這次訪賓所搭乘的是「臺北-布拉格」直航航班，這些都是臺捷密切合作成果。

最後，總統再次感謝訪賓來訪，能夠更加深入了解臺灣，也持續發掘雙方合作機會。明年捷克將舉行眾議院選舉，他預祝各位議員連任成功，也祝福此行圓滿順利。

隨後，班達致詞時表示，很榮幸有機會拜訪臺灣並與賴總統會面。他首次拜訪臺灣是在1995年，他的父親瓦茲拉夫還早他3年，當時兩國踏上推動民主化和尊重人權的旅程。學者法蘭西斯·福山寫下《歷史的終結與最後之人》這本著作，全世界都相信未來只會越來越美好。

班達指出，30年過去，今天許多情報機構和政治分析家警告，我們正處於自古巴飛彈危機以來最危險的時刻。他很高興兩國能夠堅持走在民主這條道路上，且都是尊重人權的民主世界一部分。與此同時，我們也意識到威權政權的力量和權力正在擴張，兩國背後都有一個「老大哥」，我們害怕他們的力量和自信。

班達提到，兩國高層代表的互訪以及順利開航的直飛航線，都有助於提高兩國人民對彼此了解。此外，臺北故宮博物院與布拉格國家博物館將於明年合作舉辦大型展覽，他有信心這會是成功的合作。另外，感謝賴總統提到捷克和臺灣在半導體產業等都有很大的合作空間，對捷克及其人民和企業而言，臺捷友誼能轉換為互惠互利的經濟合作是非常重要的。

班達表示，他相信，臺灣海峽的和平和穩定，不僅是臺灣與中國大陸關係、臺灣安全與自由議題，也是整個東南亞交通路線的安全議題，因此無論是中國大陸的軍事威嚇，還是持續扭曲聯合國第2758號決議，我們都從根本上予以拒絕。他相信，美國選舉的明確結果將使美中關係更加直接明瞭。

最後，班達感謝訪臺的邀請，並祝願賴總統在任期間獲得豐碩成果，儘管這意味著與反對派共處，但臺灣人民和領導者在過去已一再證明，有能力為全體人民的利益做到這一點。