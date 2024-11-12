駁廖俊智「不排除核電」說 台灣環保聯盟：難以苟同違法失職

中研院院長、國家氣候變遷對策委員會副召集人廖俊智昨（11）在立院答詢時表態，台灣不能放棄任何減碳的機會，核電也不能排除，地熱、去碳燃氫技術應持續發展，台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢。對此，台灣環保聯盟今聲明「廖院長的言論我們難以苟同，並深感遺憾」，更指廖是公職人員，應遵守國家政策與法令，卻公然主張不應排除核電，實在違法失職。

台灣環保聯盟表示，公職人員不應公然發表違法的擁核言論，我國環境基本法第26條規定，政府應訂定計畫逐步達成非核家園目標；氣候變遷因應法第5條第3項第2款也規定要逐步落實非核家園願景。中研院的院長是公職人員，理應遵守國家法令和政策，但廖院長竟公然作出違反國家法律規定的發言，主張不應排除核電，實在違法失職。

台灣環保聯盟重申，真正事實是台灣沒有發展核電的本錢。台灣是地狹人稠的海島，且地震、颱風頻仍，核電災變風險高，萬一產生重大災變，可能讓台灣滅亡。此外，萬年毒物核廢料至今找不到處置場所。發展核電，縱然能安全地沒有意外產生，也會留下更多的毒物讓後代子孫去承受，這是違反世代正義、違背永續發展的行為。所以台灣沒有發展核電的自然和社會條件。

台灣環保聯盟強調，不應以減碳為由破壞台灣非核共識。台灣社會經過數十年的論辯，逐步達成共識，才會將非核家園目標寫入上述法律。台灣碳排僅占全球的0.57%，為了減少這麼少的碳排，值得犧牲非核家園社會共識與台灣安全嗎？而全球減碳的能源政策共識是加強節約能源和發展再生能源，不是核電，根據國際能源總署推估，2050年全球發電量，再生能源占88%，核電只占8%。

台灣環保聯盟還說，發展核電並不會帶來低的電價，根據國際能源總署數據，目前歐盟核電的發電成本高於太陽光電或風電2倍以上，預估在2050年時前者高於後二者4倍以上。聯盟期待政府官員展現落實非核家園的決心，莫再讓核電爭議遲滯能源轉型、因應氣候變遷應有的作為。