寶晶能源子公司寶富電力與日月光投控子公司 簽署逾35億度綠電合約

寶晶能源（6987）子公司寶富電力宣布與日月光投控旗下子公司簽署綠電購售合約，將自今年11月起開始穩定轉供綠電，預計20年合約期間，轉供將至少達35億度電。

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，寶晶能源很榮幸成為日月光投控信賴的綠電供應夥伴，日月光投控不僅是全球第一大半導體封測廠，在永續經營的道路上更是以低碳為使命，此次能在綠能供應與日月光投控合作，共同推動及加速綠電使用，將有助於協助台灣企業逐步達成綠電目標，並期望未來能擴大合作規模，幫助更多企業邁向淨零碳排。

寶晶能源指出，此次的供電來源主要來自集團全資持有的地面型電廠，這些電廠位於嚴重地層下陷地區，當地土地已無法再進行農業耕作，綠電發電有效活化閒置土地。透過積極推行售電業務，寶晶能源成功將綠電供應給具有全球影響力的台灣企業客戶，進而也讓在地地主成為綠色供應鏈的一員，為全球永續目標作出具體貢獻，深化在地共榮的意義。

目前，寶晶能源近9成的營收來自售電業務，其中97%以上的收入源自大型地面型電廠，顯示公司在再生能源案場開發、建置與持有的高度專業。