台電小額綠電明上架 首賣自建離岸風電 六款組再推冬季加購

台電12日公告，自明天再度開賣小額綠電，總額2千萬度綠電，商品更多元。這次台電設計「日間型」及「全日型」二種主要商品，再搭配「1萬度」、「10萬度」、「20萬度」，及「1年期」、「5年期」的組合款式。此外，得標者可加購冬季綠電，台電也規劃彈性購買機制，並開放總公司代表分公司競標。

台電113年度小額綠電13日正式起跑開賣，總額2千萬度綠電，將於經濟部標準局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。

台電表示，今年產品設計再升級，除了首度將離岸風電納入銷售標的，結合用戶用電特性，設計更多元、不同年期的綠電商品組合，此外更加碼讓得標者可「加購」冬季綠電。台電也規劃「彈性購買機制」，用戶可選擇將所購綠電每月平均分配，也開放總公司可以代表分公司競標。台電表示，透過小額綠電的銷售，希望滿足中小企業減碳需求，也讓綠電交易市場更多元。

台電表示，去（112）年台電首度以南鹽光電與彰濱光電等自建光電案場所發綠電為標的，開賣小額綠電。今年擴大銷售範圍，納入台電自建離岸一期風電。由於風電加入銷售陣容，台電考量風、光綠電的發電特性，並針對不同用戶的用電時段差異，再搭配不同年期，設計出2種主商品、各6款組合。

台電說明，第一種主商品為「日間型」，主要鎖定約從上午7時營業至下午5時的用戶，並以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配。第二種主要商品為「全日型」，主要鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，除了白天用光電，其他時段則用風電。用戶投標競價，僅能在兩種主商品中擇一。

台電進一步說明，這兩種主商品皆有「1萬度」、「10萬度」、「20萬度」，分別搭配「1年期」、「5年期」的組合款式，用戶可依自身需求擇定一款商品出價競標。

此外，冬季除了日間光電，風電也相當充沛、穩定，針對冬季使用較多電力的用戶，台電設計冬日加購商品。用戶投標主要商品時可選擇加購，得標後各年度10至12月期間，台電會依據其得標主商品的購電量，額外再賣2成綠電給用戶。例如用戶得標10萬度5年期商品，便可加購冬日綠電2萬度5年期。加購商品針對主商品得標者優惠促銷，不能單獨購買，並採固定單價銷售，用戶投標時無需另外出價。

台電進一步表示，考量去年部分用戶反映，所購綠電集中在前半年就用完，因此今年推出新制「月定額制」，開放用戶得標後跟台電簽約時，可依需求自行訂定每月轉供度數上限；亦可約定仍採取去年銷售小額綠電的原方案「年定額制」，即設定全年購電總額，不設定每月度數，如提前用罄當年度即履約完畢。

此外，部分用戶轄下有分支機構，依各機構規模自行採購小額綠電不符效益，因此今年台電也開放總公司代表投標，得標後可將想分配的分支機構的電號清單提供給台電，經資格審查後，便可將所購綠電分配給轄下分支機構使用。

台電表示，此次競標延續去年做法，一個電號僅開放投標一種主要商品（日間型或全日型），可在所選定的主要商品中針對6款商品組合進行排序、投標出價。但考量去年已購買本公司小額綠電之用戶中，多數用戶所購綠電於今年中即轉供完畢，並反映想再度參與今年競標，故開放用戶回購。此外，此次開放投標時間延長為3週，用戶於明（13日）上午9時即會上架開賣，投標截止日為12月3日中午12時，決標結果將於12月4日17時由憑證中心通知，歡迎踴躍投標。

台電強調，此次小額綠電底價依據各案場適用之再生能源躉購費率及相關規費，並綜合參考目前綠電市場行情後訂定，在綠電交易平台標售，價高者得標，由市場機制決定最終價格。

台電補充，用戶若有小額綠電商品相關問題，請上台電官網查詢，或撥打(02)2366-5865業務諮詢服務專線進一步了解；若有綠電媒合平台使用問題，請上國家再生能源憑證中心官網查詢，或撥打(02)2343-1850、(02)2343-4529、(02)3343-2266洽詢。