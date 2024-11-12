童子賢支持廖俊智減碳主張 再次呼籲重視核電

國家氣候變遷對策委員會副召集人兼中研院院長廖俊智11日表示，台灣不能放棄任何減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等，對此，同樣身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人的和碩（4938）董事長童子賢12日回應，支持廖俊智說法，他強調，每一度電只要是來自不排碳的能源所發的電，都很重要、不要放棄，並再次呼籲政府重視核能發電為減碳帶來的幫助。

童子賢今日以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席「2024綠色科技新創競賽頒獎典禮」，媒體詢問有關廖俊智昨日核電說。

對此，童子賢回應，新的美國總統當選人川普主張不要理會氣候變遷議題，主張多燒石油、多賣石油、多賣天然氣，甚至是多燒煤炭，也主張不要綠能跟電動車。

童子賢指出，但因為川普還沒上任，我覺得他選舉期間提的政見很多都有矛盾，怎麼兌現這些承諾，我們還在觀察，但是不免擔心，如果這些政見真的實施，是不是對地球暖化非常的不利？

童子賢同意也支持廖俊智昨日說法，他說，廖院長意見很中肯，也就是每一度電只要是來自不排碳的能源所發的電，都很重要、不要放棄。

童子賢分析，要符合防止地球暖化的趨勢，又要確保台灣的能源安全，更重要的是能源成本，不能讓台灣民眾負擔不起。

童子賢表示，國內電價經過這兩三年調整，台灣的電價已經跟韓國在伯仲之間，已經有比中國大陸及東南亞國家高一些的趨勢，若再調漲下去，會造成通膨更加嚴重。

他指出，如果我們不要放棄在台灣運作成熟的核二、核三廠的話，可以相對壓低通膨，反之綠電發電成本相對較高，但最重要的是，核能不排碳，可以應對地球暖化的趨勢。

廖俊智昨日赴立法院進行業務報告，廖俊智表示，台灣不能放棄任何減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等。