快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

童子賢支持廖俊智減碳主張 再次呼籲重視核電

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照

國家氣候變遷對策委員會副召集人兼中研院院長廖俊智11日表示，台灣不能放棄任何減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等，對此，同樣身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人的和碩（4938）董事長童子賢12日回應，支持廖俊智說法，他強調，每一度電只要是來自不排碳的能源所發的電，都很重要、不要放棄，並再次呼籲政府重視核能發電為減碳帶來的幫助。

童子賢今日以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席「2024綠色科技新創競賽頒獎典禮」，媒體詢問有關廖俊智昨日核電說。

對此，童子賢回應，新的美國總統當選人川普主張不要理會氣候變遷議題，主張多燒石油、多賣石油、多賣天然氣，甚至是多燒煤炭，也主張不要綠能跟電動車。

童子賢指出，但因為川普還沒上任，我覺得他選舉期間提的政見很多都有矛盾，怎麼兌現這些承諾，我們還在觀察，但是不免擔心，如果這些政見真的實施，是不是對地球暖化非常的不利？

童子賢同意也支持廖俊智昨日說法，他說，廖院長意見很中肯，也就是每一度電只要是來自不排碳的能源所發的電，都很重要、不要放棄。

童子賢分析，要符合防止地球暖化的趨勢，又要確保台灣的能源安全，更重要的是能源成本，不能讓台灣民眾負擔不起。

童子賢表示，國內電價經過這兩三年調整，台灣的電價已經跟韓國在伯仲之間，已經有比中國大陸及東南亞國家高一些的趨勢，若再調漲下去，會造成通膨更加嚴重。

他指出，如果我們不要放棄在台灣運作成熟的核二、核三廠的話，可以相對壓低通膨，反之綠電發電成本相對較高，但最重要的是，核能不排碳，可以應對地球暖化的趨勢。

廖俊智昨日赴立法院進行業務報告，廖俊智表示，台灣不能放棄任何減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等。

廖俊智 暖化 童子賢

延伸閱讀

中研院：能源發展不排除核電

2050淨零碳排 廖俊智：不會排除核電

網路詐騙盛行 中研院：每年遭冒用名號3到5件

立委問「國家能源發展不排除核電」 廖俊智回應：是

相關新聞

台電小額綠電2千萬度明起跑開賣 全日型日間型共計六組合

台電113年度小額綠電明（13）日起跑開賣，總額2千萬度綠電，將於經濟部標準局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。...

彭博：新台幣在「川普交易」中保持韌性 表現料將續優於多數亞幣

美國總統當選人川普二度入主白宮所掀起的「川普交易」，帶給多數亞洲貨幣貶值壓力，但新台幣在台灣經濟基本面強勁與股市行情的支...

駁廖俊智「不排除核電」說 台灣環保聯盟：難以苟同違法失職

中研院院長、國家氣候變遷對策委員會副召集人廖俊智昨（11）在立院答詢時表態，台灣不能放棄任何減碳的機會，核電也不能排除，...

寶晶能源子公司寶富電力與日月光投控子公司 簽署逾35億度綠電合約

寶晶能源（6987）子公司寶富電力宣布與日月光投控旗下子公司簽署綠電購售合約，將自今年11月起開始穩定轉供綠電，預計20...

童子賢支持廖俊智減碳主張 再次呼籲重視核電

國家氣候變遷對策委員會副召集人兼中研院院長廖俊智11日表示，台灣不能放棄任何減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等，對此...

全球化競爭加劇 台韓經貿聯誼會登場協作共創新商機

近年來，韓國品牌運用跨產業行銷策略，在全球市場中建立強大影響力。對此，商業發展研究院行銷與新媒體研究所所長曾志成分析，韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。