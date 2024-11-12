川普效應市場瘋加密貨幣 幣安11月淨資金流入50億美元

川普當選後資金湧入加密貨幣。全球交易量及用戶數量最大的加密貨幣交易所幣安，連續兩周記錄到十億美元的資金流入，根據DeFiLlama的數據，幣安在11月的淨資金流入已超過50億美元，該數字是第二大平台淨資金流入的五倍之多。

11月6日，幣安單日記錄到超過 1,300 萬次應用程式造訪量，這與美國總統選舉結果公佈後的關注度增高相吻合。在此趨勢推動下，幣安用戶資產持有量已達到1,300億美元，據DeFiLlama的數據顯示，這是自兩年前幣安開始推出儲備證明以來，其最高的用戶資產持有量。此外，CryptoQuant報告指出，幣安的儲備比例（顯示幣安持有的儲備佔所有交易所儲備的比例）在本月已上升至25%，較2023年11月的21%提高了4%。

近期用戶活動的激增也反映了更廣泛的市場趨勢：自11月5日以來，比特幣（BTC）價格上漲了近20%，以太幣（ETH）價格更是飆升了30%。

幣安執行長Richard Teng表示：「這段幣價屢創新高的時期，幣安連續十億美元資金流入以及儲備比例的提升，都在在展現了幣安的實力和韌性，並成為全球近2.4億用戶的選擇。同時這也反映出數位資產日益增長的接受度和其在全球金融領域的成長。」他補充，在美國總統選舉等重大政治事件期間，圍繞加密貨幣的討論也越來越多，這表明加密貨幣在形塑未來金融和政策方面扮演著日益重要的角色。