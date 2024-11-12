彭博：新台幣在「川普交易」中保持韌性 表現料將續優於多數亞幣

美國總統當選人川普二度入主白宮所掀起的「川普交易」，帶給多數亞洲貨幣貶值壓力，但新台幣在台灣經濟基本面強勁與股市行情的支撐下，展現出優於多數亞幣的韌性，彭博資訊指出，這股趨勢有望持續。

彭博資訊報導，從10月初所謂「川普交易」題材發酵並推升美元以來，新台幣雖貶值約1%，但表現在亞幣中相對穩定，是除了印度盧比、與美元掛鉤的港幣之外，表現最強勁的貨幣。

新台幣匯率的韌性來自股市資金的流入。投資人繼續押注人工智慧 （AI）相關類股，帶動台股今年來上漲約30%，仍是今年來表現數一數二佳的亞洲主要指數。

儘管川普當選後，關稅與地緣政治憂慮可能形成一些長期逆風，但目前看來，台股資金動能仍相當看好。此外，台灣出口穩健，加上台灣央行仍處於緊縮貨幣周期，也有助於支撐新台幣。