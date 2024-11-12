台電小額綠電2千萬度明起跑開賣 全日型日間型共計六組合

台電113年度小額綠電明（13）日起跑開賣，總額2千萬度綠電，將於經濟部標準局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。台電今年納入自建離岸一期風電，因此產品線增加「全日型」一類，考量風、光綠電的發電特性，並針對不同用戶的用電時段差異，再搭配不同年期，今年共推出2種主商品、各6款組合。

小額綠電13日上午9時上架開賣，投標截止日為12月3日中午12時，決標結果將於12月4日17時由憑證中心通知。

台電去年台電首度以南鹽光電與彰濱光電等自建光電案場所發綠電為標的，開賣小額綠電，共計售出約600萬度電。今年增加銷售內容，納入台電自建離岸一期風電，由於風電加入，依照風、光綠電的發電特性，針對不同用戶的用電時段差異，再搭配不同年期，設計出2種主商品、各6款組合。

第一種主商品為「日間型」，主要鎖定約從上午7時營業至下午5時的用戶，以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配。第二種主要商品為「全日型」，主要鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，除了白天用光電，其他時段則用風電。用戶投標競價，只能在兩種主商品中擇一。

一個電號僅開放投標一種主要商品（日間型或全日型），可在所選定的主要商品中針對6款商品組合進行排序、投標出價。底價是依據各案場適用的再生能源躉購費率及相關規費，並參考目前綠電市場行情後訂定，在綠電交易平台標售，價高者得標。

台電進一步說明，這兩種主商品皆有「1萬度」、「10萬度」、「20萬度」，分別搭配「1年期」、「5年期」的組合款式，用戶可依自身需求擇定一款商品出價競標，一般來說，投標者會參考再生能源市價，每度電大約5、6元左右。

台電表示，去年商品還有3年期，但發現1年期及5年期比較適合需求，因此今年調整為1年期及5年期兩種期限。

此外，冬季風電相當充沛、穩定，因此針對冬季使用較多電力的用戶，台電設計冬日加購商品。用戶投標主要商品時可選擇加購，得標後各年度10至12月期間，台電會依據其得標主商品的購電量，額外再賣2成綠電給用戶。

例如用戶得標10萬度5年期商品，便可加購冬日綠電2萬度5年期。加購商品針對主商品得標者優惠促銷，不能單獨購買，並採固定單價銷售，用戶投標時無需另外出價。