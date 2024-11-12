全球化競爭加劇 台韓經貿聯誼會登場協作共創新商機

近年來，韓國品牌運用跨產業行銷策略，在全球市場中建立強大影響力。對此，商業發展研究院行銷與新媒體研究所所長曾志成分析，韓國品牌的成功不僅在於產品本身的創新與品質，還包括透過文化輸出、娛樂產業的連動效應以及數位媒體的全面整合來塑造品牌價值與故事。這些策略能夠激發消費者的情感共鳴，促使品牌形象更具吸引力，從而持續引領市場熱潮。

曾志成強調，在全球經濟持續面臨挑戰及全球化競爭日益加劇情況下，跨產業合作與創新的行銷思維將成為未來市場制勝的關鍵因素，而台灣與韓國之間的經貿合作亦顯得尤為重要。

台韓經貿聯誼會與台北市進出口公會（IEAT）於11月8日下午在IEAT一樓演講廳共同舉辦「台韓協作-以品牌力打造經貿新商機」專題演講會，活動吸引眾多業界人士共同參與，交流台韓經貿新趨勢並促進雙方商業合作及拓展商業網絡。

台韓經貿聯誼會每年都邀請產業專家分享最新的台韓經貿趨勢，讓參與者能夠掌握第一手的市場動態與產業資訊。此次活動除邀請台韓經貿聯誼會主任委員柯彥輝、經濟部國貿署長官及駐台北大韓民國代表部長官等蒞臨致詞外，並邀請KOTRA駐台北韓國貿易館館長李領基，針對韓國經貿發展現況深入分析，以及財團法人商業發展研究院行銷與新媒體研究所所長曾志成，深入探討韓國品牌如何運用跨產業行銷策略，在全球市場中建立強大的影響力。

此次活動現場同時舉辦韓國特色商品推介媒合會，促進台韓商機拓展，亦展現台灣與韓國在經貿領域的強大潛力與未來發展機會。隨著兩國企業的互動加深，台韓經貿聯誼會期待在未來能夠持續為台灣市場引進更多優質的韓國商品，並進一步開創兩國間的商業新機遇，持續促進兩國間的經貿交流。