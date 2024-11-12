聯準會降息仍有較大調整空間 風險資產好兆頭
景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，預期12月的美國聯邦公開市場委員會會議將再降息1碼，但仍有暫停降息的可能。這波寬鬆週期中已降息3碼，預期聯準會還有更大的調整空間，這對風險資產來說是個好兆頭。
聯準會降息1碼說明聯準會對當前通膨水準感到滿意，而且相信就業市場和通膨面臨的風險已經大致保持平衡。自夏末以來，美國經濟及勞動力市場持續走強，因此有關美國貨幣政策的主要疑問，將是聯準會的降息週期是否會出現暫停。當聯準會主席鮑爾被問及聯準會為何於11月份的會議期間沒有選擇暫停降息時，他指出通膨已取得顯著進展。
聯準會明確表示，不會因為川普的政策可能會提高成長和加速通膨，而早一步調整貨幣政策。鮑爾承認，隨著時間的推移，川普的政策可能會對經濟產生影響。但這不會影響聯準會的短期政策，鮑爾的聯準會主席任期將於2026年結束。鮑爾強調，倘若新任總統要求他辭去聯準會主席一職，他不會從命，這說明未來數年聯準會政策會保持一致。
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